Mejorar el salario mínimo no solo amerita de voluntad política

La Federación de Trabajadores del estado Aragua, (Fetraragua), asegura que no solamente se trata de voluntad política para que el salario mínimo en Venezuela llegue a cubrir las necesidades básicas, sino que se deben aplicar una serie de mecanismos en la economía nacional, para que la misma pueda mejorar la calidad de vida de los venezolanos.

Raúl Maldonado, secretario general de Fetraragua Fetragua

Así lo manifestó el secretario general de esta organización gremial Raúl Maldonado, en respuesta a lo comentado por el dirigente político, Henrique Capriles, quien sugirió que el sueldo mensual debe ser de al menos 200 dólares.

“Esta opinión dicta mucha la realidad que vivimos los trabajadores venezolanos, pero no se trata de dádivas que necesitamos, cuando existen derechos que están establecidos en la Constitución Nacional, como en el artículo 91 donde establece que el salario del trabajador venezolano debe estar ajustado a la cesta básica familiar”, expresó Maldonado.

Asimismo, destacó que los salarios deben ser revisables anualmente y de acuerdo a las medidas inflacionarias, según explicó el líder gremial, tomando como referencia lo establecido en la Carta Magna.

No obstante, Maldonado explicó que esa revisión debería ser trimestral o semestral, pero no será efectiva si no se aplican medidas que frenen la hiperinflación. “Si no se generan los mecanismos para frenar el índice hiperinflacionario, ningún aumento salarial va a frenar o va a resolver los problemas de la crisis económica que estamos viviendo los trabajadores venezolanos”, puntualizó.

También te puede interesar: UCV-Cagua en el olvido y abandonada a su suerte

Por tal motivo, añadió que la única manera que los trabajadores puedan recuperar el poder adquisitivo es realizando las medidas adecuadas y elevar el salario a 500 dólares, o lo equivalente al costo de la cesta básica familiar.

“Estimamos que la opinión de Henrique Capriles no se ajusta a la realidad, pero no deja la intención de mejorar las condiciones al ver que cada día más se agudiza el problema económico de los trabajadores en cuanto al ingreso que tenemos en la actualidad”, comentó Maldonado, aseverando que el salario vigente no alcanza para los medicamentos, para el transporte o otras necesidades.

Finalizó diciendo que esta situación justifica las acciones de los trabajadores de seguir luchando por las reivindicaciones de sus derechos. “Es urgente, hay una crisis económica que se justifica a salir a las calles a pelear por la recuperación de nuestro poder adquisitivo”, sentenció.

LINO HIDALGO | elsiglo