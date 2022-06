Los deportes de combate o también como son conocidas las disciplinas originarias de las tierras orientales; como el karate o el judo, ambos de origen japonés, han ganado una gran cantidad de seguidores en nuestro país, ya que es necesario una dedicación absoluta, donde se requiere un equilibrio entre el cuerpo y la mente.

El sensei Rodríguez un ejemplo para esta disciplina



Un ejemplo de esta dedicación la encontramos en el sensei Williams Rodríguez, quien actualmente se desempeña como coordinador de árbitros de la Asociación de judo del Estado Aragua; sin embargo, este atleta le ha dedicado más de 4 décadas a la práctica de esta disciplina.



Explicó Rodríguez, que este deporte es más complicado de lo que parece, por ello, requiere una sincronía entre el cuerpo y la mente, “El judo consiste en aprovechar la fuerza de tu rival para dominarlo, para ello, hay una serie de técnicas que con dedicación y años de práctica se pueden perfeccionar al punto de poder neutralizar a un rival de mayor tamaño que uno”, explicó el entrenador.



Para muchos padres, la práctica de este deporte le brinda a sus herramientas de autodefensa, sin saber que les permite mejorar la disciplina, la concentración, les permite desarrollar una fortaleza mental, más allá, de las exigencias físicas.

RECOMPENSA A LA DEDICACIÓN



Esta dedicación que este atleta ha tenido con su disciplina, lo ha llevado a compartir el tatami con figuras destacadas de la región, a su vez, le ha permitido entrenar a varias generaciones de judocas que hoy se encuentran dedicado a su carrera profesional, otros, aún siguen activos en la disciplina, pero todos los tratan con aprecio y respeto.



La experiencia de Rodríguez, le ha permitido ascender a lo más alto de la jerarquía de esta disciplina, por esta razón, el año pasado la Federación Venezolana de Judo, convoco al entrenador para realizarle un examen especial, este examen fue un recorrido por una carrera deportiva, que le permitió al entrenador acceder a un grado que muy pocos venezolanos ostentan en este deporte.



“El 31 de octubre del año 2021 fui convocado por la Federación al centro nacional de Judo, para hacerme un examen muy riguroso, donde logre avanzar hasta el sexto dan, o como es conocido este grado “Rocudan” convirtiéndome de esta manera en el primer aragüeño en alcanzar esta distinción en esta disciplina. Este reconocimiento que me brinda la Federación es un aval a mi trayectoria, a la dedicación, al ejemplo que siempre he transmitido a todos los atletas, por esta razón estoy muy complacido y con muchas ganas de seguir trabajando”, destacó el sensei.



Relató Rodríguez, que esta jerarquía es una demostración para todos los atletas que la constancia y la dedicación en el deporte, al igual que en la vida, es reconocida, por esta razón el consejo es que hay que trabajar, con objetivos claros, pero sobre todo trabajar con empeño y con amor por lo que se hace.



“He recibido muchas palabras de aliento, de felicitaciones que, más allá de llenar el ego, comprometen a uno a seguir trabajando, impulsar a los jóvenes a continuar trabajando por esta hermosa disciplina deportiva”, destacó el entrevistado.



A juicio de Williams Rodríguez, esta jerarquía la ha logrado, gracias al entorno deportivo, “han sido muchos años de dedicación y entrega a una disciplina, donde me he rodeado de grandes atletas, muy buenos entrenadores y de todos me han quedado enseñanzas y experiencias, pero sobre todo me han dejado un aprendizaje invaluable para seguir transmitiendo mis conocimientos a mis atletas, a mis hijos y poder seguir aprendiendo cada día”, señaló.



En Venezuela esta jerarquía la comparten alrededor de 40 judocas, por eso, es tan notorio este logro que convierte a Rodríguez en el primer aragüeño en conseguirlo.

CRECIMIENTO DEL JUDO EN ARAGUA



Una larga lista de nombres vinieron a la mente de Rodríguez, quien señaló que esta tierra ha sido generosa en cuanto al talento para la práctica del judo, hoy está más vivo que nunca, y una muestra de eso es el tercer lugar que se obtuvo en campeonato nacional que se efectuó en este estado el mes pasado, donde se vio un despliegue de talento de parte de los atletas aragüeños.



Para el entrenador, las barreras que existen en el mundo están en la menta de cada persona, por esa esta razón, le envía palabras de aliento a quienes trabajan por esta disciplina a seguir haciéndolo de corazón, a quienes están retirados del judo los invita a que vuelvan a entrenar, de igual forma, invito a los jóvenes que están buscando crecer en el deporte que se sumen a esta disciplina que les cambiará la vida.



En cuanto a la realidad de esta disciplina que fue muy golpeada por la pandemia, Rodríguez apuntó que, “hemos tenido un descenso significativo en el número de atletas, sin embargo, hay un grupo de entrenadores que están trabajando arduamente y han podido rescatar la disciplina, esperemos que en los próximos días se sumen más atletas, se creen más clubes y esta disciplina pueda florecer nuevamente para que en un futuro tengamos más Rocudanes”, finalizó Rodríguez.

MAURICIO BOLÍVAR |elsiglo

fotos: JOHNNY GARCÍA Pasante