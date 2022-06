IRDA y Toros de Aragua le cambian la cara al Coliseo El Limón

El Gimnasio Rafael Romero de El Limón, conocido también como el Coliseo, es una instalación que nació para mejorar las condiciones del baloncesto profesional en el estado, brindándole mejores condiciones a los fanáticos, al igual que a los deportistas.

Detalles estéticos serán solventados en pocos días

Siempre ha sido la casa de los Toros de Aragua, allí varias generaciones de aragüeños han disfrutado del deporte de los gigantes; han sufrido acompañando a su equipo y disfrutando del buen nivel de la Liga Profesional de Baloncesto.

Con el regreso de los Toros de Aragua a la cancha en la Superliga de Baloncesto, el gimnasio está mostrando el paso del tiempo, la inactividad deportiva de alto novel y la falta de modernización de sus estructuras.

Rafael Escalante, gerente de Toros

Por esta razón, el equipo astado está trabajando en conjunto con el Instituto Regional del Deporte de Aragua (IRDA), para recuperar las instalaciones y cautivar a los asistentes, con un coso, moderno y cómodo.

En este sentido, Jorge Briceño, director de Instalaciones Deportivas del Instituto de Deporte del estado Aragua (IRDA), siguiendo instrucciones del mayor, Luis Salinas, presidente del IRDA, está asumiendo las mejoras que necesita la instalación.

José Briceño, director de Instalaciones del IRDA

“Hemos estado trabajando siguiendo las directrices de la gobernadora del estado Dra. Karina Carpio, para adecuar las instalaciones del Coliseo para la próxima edición de la Superliga y que se vea una nueva cara del deporte en el estado”, expresó el funcionario.

Explicó Briceño, que entre los trabajos que se están realizando está la iluminación del coso deportivo, ya que para la primera inspección de la Liga el gimnasio no contaba con el sistema de luces, ya para esta inspección hemos instalado las luminarias, aún falta llegar al volumen adecuado de luz, pero estamos avanzando a buen paso.

MEJORANDO LA VENTILACIÓN

Otra de las acciones que se están tomando, es la de mejorar la ventilación “Esta gestión frente al IRDA lo que tiene son varios meses y no ha podido dedicarle más recursos a este gimnasio, por eso el sistema de aire acondicionado no entra en las mejores para este torneo, aun así, vamos a remover algunas de las tapas que se colocaron en las ventanas para que el aire fluya por la instalación y los deportistas no acusen problemas de respiración, además los fanáticos consigan un ambiente fresco e ideal para disfrutar del evento”, destacó el director de Instalaciones Deportivas del IRDA.

Los demás detalles se están solventando poco a poco, como es el tema de algunas filtraciones, de igual forma, se procederá en los próximos días a pintar el tabloncillo, efectuarle mantenimiento a los camerinos y los baños públicos.

Algunos detalles por resolver

“Lo que queremos desde el IRDA, es que la familia asista a los juegos de los Toros y se lleve una buena impresión de las instalaciones, que queden con ganas de seguir asistiendo y de esta forma consolidar la afición basquetbolista del estado”, añadió Briceño.

COMPROMETIDOS CON LA AFICIÓN

El equipo astado debutará en esta edición de la Superliga, con la firme intención de recuperar a su fanaticada, volver a llevar al estado la pasión por este deporte, para ello, el gerente del conjunto, Rafael Escalante, comentó los avances que han visto en las instalaciones.

“El comisionado de la Superliga se fue muy satisfecho después de la inspección, ya que los trabajos de refacciones están muy avanzados, esto demuestra el compromiso que tiene el gobierno regional con devolverle el brillo al deporte regional”, señaló Escalante.

En cuanto al trabajo que está adelantado el cuerpo técnico, ha hecho que la fanaticada se muestre impaciente por el inicio del torneo.

“Realizamos tres concentraciones o campamentos de talentos, uno aquí en nuestro estado, otro en Valencia y el último en Ocumare del Tuy, estas actividades dejaron buenos resultados y nos sirvió para evaluar el talento del país, estamos muy satisfechos y ya tenemos una lista preliminar de jugadores criollos que podrán ser parte de la plantilla”, añadió el gerente taurino.

El imponente Coliseo espera por sus fanáticos

La próxima fase de trabajo involucra la realización de unos módulos de concentración con trabajos específicos que determinarán la selección de los jugadores, mientras que en los siguientes días la gerencia anuncia las contrataciones de jugadores foráneos y algunas firmas en las que se está trabajando.

Escalante agradeció el apoyo que ha recibido el conjunto astado por parte del gobierno regional, especialmente de la directiva del IRDA, quienes se han entregado a la misión de convertir el Coliseo en un gimnasio de lujo para el baloncesto.

