Transportistas de Ciudad de México bloquean vías para aumento de tarifa

Transportistas realizaron este jueves varios bloqueos en diversas zonas de la Ciudad de México; para denunciar que el gobierno capitalino no cumplió la promesa de aumentar la tarifa del transporte público.

Transportistas de Ciudad de México

Los integrantes de Fuerza Amplia de Transportistas (FAT); fueron los que colocaron sus vehículos en medios de calles y avenidas logrando bloquear el tráfico en hasta 16 puntos; según indicó la jefa de Gobierno de la ciudad; Claudia Sheinbaum en un video que compartió en redes sociales, principalmente durante la mañana, cuando hay más vehículos circulando.

“Siempre hemos apoyado a los transportistas para mejorar el servicio y evitar un aumento en la tarifa. Piden hasta cinco pesos adicionales (0,25 dólares) y esto es inaceptable”, dijo la mandataria capitalina.

“La ciudadanía no me dejará mentir. Ellos no han cumplido, se trata de poner en orden el transporte concesionado en la ciudad. Es verdad; la tarifa de la ciudad es la más baja de todo el país; pero se les han dado apoyos como en ningún otro lado y no se han puesto en orden”, continuó.

En el breve vídeo, Sheinbaum se mostró tajante y dijo que “no hay justificación” para el paro y los bloqueos. “Rechazamos el aumento excesivo que están solicitando”, sentenció.

Bloqueos y quejas

Después de varias horas manteniendo los bloqueos; los manifestantes marcharon desde los distintos puntos de protesta hacia el Zócalo; donde reiteraron sus quejas y dijeron que piden un aumento de tres pesos (0,15 dólares) en las tarifas.

Después se retiraron de la zona sin mayores altercados e insistieron en que quieren establecer diálogo con las autoridades para poder llegar a un acuerdo.

Posible aumento

Según la FAT; el acuerdo consistía en que en el mes de mayo se revisaría la posibilidad de aumentar la tarifa, pero aseguraron que esto no sucedió.

La policía de Ciudad de México informó; que en los operativos para desbloquear calles y avenidas participaron 1.556 efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en diferentes puntos de la capital.

Fuente:EFE