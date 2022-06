SUMA-Aragua reitera denuncia sobre desmejoras salariales

El Sindicato Único del Magisterio (SUMA) del estado Aragua reiteró su rechazo a la aplicación del instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE), mediante la cual redujo beneficios laborales a trabajadores del sector educación.

La información fue ofrecida por el secretario de organización del Suma-Aragua, David Rodríguez, quien precisó que ya han transcurrido cinco quincenas desde el aumento salarial que consideran “chucuto”, aprobado por el Ejecutivo Nacional, y que consideran fue mal ejecutado por la oficina presupuestaria.

“Decimos chucuto porque la Onapre aplanó los beneficios de los trabajadores por debajo. Hay un detrimento del salarios mensuales que ya no ingresan al patrimonio de cada docente por la mala aplicación del instructivo”, expresó el líder gremial.

Por tal motivo, Rodríguez reiteró la denuncia realizada desde hace ya más de dos meses, en la cual pide a las autoridades del Estado a que corrijan esta situación.

“Del mismo modo exigimos la cancelación del 280% de aumento salarial que se logró con la contratación colectiva vencida, y que no se ha cancelado todavía”, recalcó asegurando que eso data desde el 2018.

Por otro lado, el secretario de organización del SUMA-Aragua, mencionó que los trabajadores de la educación adscritos a la Secretaria de Educación del estado Aragua, perciben un ingreso por debajo de lo establecido por el ministerio. “Violentando la Constitución Nacional”, añadió.

En otro contexto, Rodríguez denunció sobre la falta de compromiso que tiene el ministerio de Educación sobre la falta de recibo de pago a los trabajadores dependientes de esta cantera.

“Exigimos el cumplimiento del articulo 7 de la Ley Orgánica del Trabajo que se refiere al recibo de pago. Los trabajadores del ministerio no están recibiendo su recibo y los de la gobernación tampoco”, comentó.

Finalizó diciendo que sin esos recibos no sabrán que les descuentan a los trabajadores de este sector. “No se sabe que se cobra, no se sabe que se devenga, no se sabe que se ha dejado de pagar por parte del patrono y exigimos que la implementación del articulo referido”, sentenció Rodríguez.

LINO HIDALGO | elsiglo