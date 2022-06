En Senegal pide levantar las sanciones que impiden a Rusia exportar trigo

El jefe de Estado de Senegal y presidente de turno de la Unión Africana, Macky Sall, pidió hoy a los países occidentales que levanten las sanciones que impiden la exportación de trigo y fertilizantes rusos, tras reunirse con el presidente, Vladímir Putin, para abordar los efectos de la guerra en Ucrania para África.

“El presidente Putin expresó su voluntad de facilitar la exportación de grano ucraniano. Rusia está dispuesta a garantizar la exportación de su trigo y sus fertilizantes. Pido a todos los socios que levanten las sanciones sobre el trigo y los fertilizantes”, indicó Sall en su cuenta oficial de Twitter.

El presidente de la UA agradeció a Putin “su amable acogida” y la “conversación amigable” que tuvo lugar junto al presidente de la Comisión (Secretariado) de la UA, el chadiano Moussa Faki Mahamat, que acompañó a Sall en la visita al balneario ruso de Sochi, a orillas del mar Negro.

“Hemos mantenido amplias conversaciones con el presidente Putin junto al presidente Macky Sall para reiterar la posición de la UA sobre la necesidad de una solución política al conflicto entre Rusia y Ucrania y sus graves costes humanos y económicos para la región y el mundo”, declaró Mahamat en Twitter.

