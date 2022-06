Llegó a más de 6.000 metros en moto y logró récord mundial

Buscar los límites, ponerlos a prueba y llevarlos un poco más lejos. Esa es la misión que se impuso para su vida el piloto español de enduro Pol Tarrés, quien esta vez eligió suelo argentino para hacer de las suyas y dejar al mundo con la boca abierta: a bordo de su Yamaha Téneré 700 se quedó con el Récord Guinness de altitud para una moto de dos cilindros al ascender 6.157,5 metros del imponente cerro Mercedario, en San Juan.

FOTO: CORTESÍA

Fueron tres días de aventura en marzo de este año, en los que Tarrés, de 28 años, debió sacar a relucir toda su destreza como piloto, avanzando sobre terrenos que no están preparados para este tipo de travesías. Lo hizo a través de senderos de montaña sinuosos y empinados, superficies rocosas que sin esfuerzos pueden hacer añicos un neumático y otras que son tan blandas que las ruedas directamente se encajan y dicen basta.

Pero el principal problema que tuvo que enfrentar el español desafía al hombre y a la máquina por igual, y es la propia altitud: al disminuir la presión atmosférica en cada metro que avanzaba. Así, la falta de oxígeno comenzó a hacerse evidente cuando promediaba el viaje, lo que afectó su rendimiento físico y el del propio motor, que al no contar con todos los elementos para combustionar igual que en el llano redujo su capacidad de entrega de potencia hasta por encima de un 40 por ciento –algo que también afecta al consumo de combustible, que se dispara–.

“Quemé 20.000 calorías por día”, confesó el piloto, que debió llevar su cuerpo al límite para lograr el récord. “Después de los 5.000 metros de altitud las temperaturas cayeron hasta los 20 grados bajo cero. Sudaba y al mismo tiempo me estaba congelando. Pero me encontré con vistas asombrosas, indescriptibles. Nunca me sentí tan pequeño en toda mi vida. Allá afuera no sos nada”, reflexionó sobre la inmensidad cordillerana que lo rodeó durante el periplo.

La Yamaha y Pol Tarrés, los dueños del récord

El Cerro Mercedario es la séptima montaña más alta de la Argentina. El Aconcagua (6.960) la supera por poco más de 200 metros. La gesta quedó grabada en un documental que el ex ciclista compartió con sus seguidores a través de las redes sociales.

FOTO: CORTESÍA

Se trata de un material de 18 minutos de duración en el que se puede ver en primera persona su esfuerzo para cumplir el objetivo, así como el trabajo del equipo que lo acompañó, compuesto por guías de montaña, asistentes y médicos que monitorearon permanentemente su estado de salud.

Catalán y sobrino de Jordi Tarrés, siete veces campeón mundial de trial, Pol Tarrés intentó seguir los pasos de su tío y llegó a ser campeón juvenil de la especialidad, pero en 2016 definió su retiro prematuro. Con 28 años, en los últimos tiempos dio que hablar por sus proezas arriba de su Téneré 700: es famoso por sus videos en los que desafía la gravedad y consigue acrobacias antes impensadas para hacer en una moto de 200 kilos.

Ahora elevó la vara en la mismísima Cordillera de los Andes, y aunque no pudo alcanzar la cima del cerro (se le rompió el neumático trasero y no pudo avanzar), que se estima en unos 6.720 metros, sí cumplió su objetivo de grabar su nombre en la historia por haber llegado más lejos que nadie en el mundo. Y eso no es poco.

La Yamaha Téneré 700 es una moto de trial lanzada en 2019, como parte de una familia aventurera. Entre ellas, entre las más populares estuvo la XT 600Z Téneré, fabricada desde 1984 y en varias versiones. El nombre lo recibió por la referencia del desierto del Téneré, por el cual se solían disputar etapas del antiguo formato del Rally París-Dakar.

En este caso, la moto usada por Tarrés está dotada de un motor bicilíndrico en paralelo de 698 cc de la familia MT-07, con una potencia de 72 caballos (a 9.000 rpm) y un torque de 68 Nm a 6.500 vueltas. En Europa tiene un precio estimado en los 12.600 euros.

Polémica y críticas por la hazaña de Pol Tarrés

La difusión de la hazaña despertó la alarma de organizaciones de montañistas de la zona de Cuyo, que alzaron su voz por el impacto ambiental que puede implicar esta actividad en el cerro Mercedario. Este pico está enclavado dentro del Parque Provincial Manantiales, que en noviembre de 2021 fue declarada por la provincia como Área Natural Protegida.

FOTO: CORTESÍA

En concreto, la Asociación Guías de Montaña y Escalada de San Juan emitió un comunicado en el que repudió lo sucedido de la mano de Tarrés y su equipo, y advirtió que el tránsito vehicular “altera significativamente” las características del lugar, dejando secuelas “que un humano o animal tardaría años en marcar”.

“La práctica inusual de esta modalidad en aquellos parajes de silencios eternos y aire puro tendrá ahora el ruido explosivo, los gases nuevos y el polvo que el tiempo había escondido bajo la cubierta de detritos”, agregó el texto en el que, con el apoyo del Club Andino Mercedario y el Club Andino Barreal, solicitaron a los gobiernos municipal, provincial y nacional el inicio de acciones legales contra Tarrés y sus colaboradores.

