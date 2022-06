Ibeyis “La Gacela” Romero: una promesa del Atletismo

Es considerado el deporte organizado más longevo de la humanidad; y se puede decir que el atletismo es un conjunto de prácticas deportivas que comprenden las pruebas de velocidad, salto y lanzamiento. Y el atletismo ocupa un lugar importante en las Olimpiadas.

“Espero con 17 años poder estar en París 2024”

Durante la entrevista para elsiglo, Ibeyis Romero, estuvo de visita en la sede del edificio azul donde compartió con los seguidores de esta disciplina deportiva. Aprovechó la oportunidad para hablar de sus sueños, metas y logros obtenidos durante su desarrollo atlético deportivo.

La “Gacela ” aragüeña, se colocó la presea de plata en su pecho en los 400 metros de Atletismo en los Juegos Sudamericanos de la Juventud; que se ejecutaron en Argentina en la ciudad de Rosario.

Asimismo la Gacela Romero dio a conocer lo que sintió en ese momento al obtener la presea plateada “la emoción fue grande cuando recibí la medalla en un país donde se escucha el tango, sonó el Gloria al Bravo Pueblo, dándome la internacionalidad deportiva; este era uno de mis más grandes sueños que es el de representar a mi país”.

No solo en otras latitudes la Romero se hace sentir, también en su tierra demuestra su velocidad con sólo 15 años se consolidó en el podium, tras ser la más rápida en las competencias de 200 y 400 metros; adjudicándose 2 de las 32 medallas que ganó el estado Aragua en los Juegos Nacionales.

Por otra Ibeyis Romero dio a conocer que “Acabo de cumplir un año con mi entrenador, Luis Felipe Cuello, y que entrena de lunes a sábado. La preparación no es fácil, lleva mucha disciplina, constancia y dedicación; pero sobre todo, gracias primeramente a Dios, a Cuello y al apoyo de toda nuestra familia, también en el momento de la pandemia mi papá me entrenaba”.

Ibeyis Romero actualmente cursa 4to año de bachillerato, mención Informática, pero también tiene en mente estudiar Derecho.

Otro de los objetivos de la Gacela Ibeyis Romero a lograr “Es ser medallista olímpica, y participar en los Juegos Olímpicos”.

Romero habló sobre sus próximas competencias que la harán seguir escalando hasta llegar al Olimpo deportivo, siendo claramente su objetivo los Juegos de París 2024.

Ibeyis Romero con tan solo 15 años de edad ya inspira a compañeros y familiares; asimismo nos expresó ” todo se basa en el trabajo constancia y disciplina, y el Atletismo no es solo correr, es más que un deporte”.

ENTRENAMIENTO CONSTANTE

Durante la entrevista, Romero explicó que el mundo de los deportistas es de esfuerzo y dedicación; por eso entrena de lunes a sábado, en diversos horarios ya que esto lo tiene que ir combinando con sus estudios de bachillerato.

“A medida que voy mejorando en las competiciones nacionales y sobre todo internacionales, es cuando más me exijo, por lo que el entrenamiento es más fuerte”.

Este año está cargado de emociones, para este 16 al 18 de junio son los Juegos Nacionales de Barinas, “uno de mis objetivos es hacer la marca para el mundial en Cali; que es en agosto, en septiembre, tengo los suramericanos Sub-18 que son en Brasil y de estas contiendas me tengo que traer las medallas”.

Pese a que esta alegre joven está dentro del Ranking en su categoría está siempre presionada en mantenerlas y mejorarlas para estar siempre dentro de las mejores; no solo del país, sino también en el mundo.

LAS OLIMPIADAS SON SU SUEÑO

Uno de mis sueños es ser una de las más jóvenes en participar en unas Olimpiadas, “espero con 17 años poder estar en París 2024”.

Al hablar de la reina del atletismo Yulimar Rojas, Romero, señaló que es un modelo a seguir; “yo le escribí a su Instagram y fue una gran emoción para mí cuando vi que me respondió y en sus letras me aconsejó que siguiera mis paso; que no me adelantara y que disfrutara mi momento porque ahora es que se venían cosas buenas para mí”.

