Ensalada de lentejas súper sabrosa y muy saludable.

Esta receta solventará los problemas, de tiempo, y esfuerzo. Ya no tenemos motivos para no comer legumbres durante todo el año, preparar una ensalada bien fresquita donde el ingrediente principal son las lentejas, no sólo es posible, sino que será un éxito.

Ensalada de lentejas

Ingredientes:

400 gr. lentejas cocidas

90 gr. pimiento rojo

80 gr. cebolla

8 espárragos

80 gr. zanahoria rallada

80 gr. remolacha fresca rallada

1 tomate grande

Perejil fresco

Aceite de oliva virgen extra

Vinagre (vuestro preferido)

Sal (al gusto)

Preparación:

Eliminamos la parte más fibrosa de la base de los espárragos. Cortamos el resto en dos o tres partes y lo ponemos en una sartén pequeña con dos cucharadas de aceite de oliva. Doramos los espárragos hasta que comiencen a dorarse, retiramos, salamos y reservamos.

En un bol vamos añadiendo todos los ingredientes de la ensalada. Comenzamos Lavando y cortando el pimiento rojo en dadito y lo añadimos al bol. Pelamos y cortamos la cebolla en juliana fina y lo incorporamos.

Lavamos la zanahoria y la rallamos. Hacemos lo mismo con la remolacha en crudo, le retiramos la piel exterior y la rallamos. Añadimos ambos ingredientes al bol.

Lavamos el tomate y lo troceamos en cuadraditos pequeños y lo sumamos al resto de ingredientes. Por último lavamos un manojito de perejil y lo picamos antes de incluirlo en la ensalada.

Con lo referente a las lentejas, en esta ocasión he utilizado lentejas ya cocinadas de bote. Si preferís cocinarlas en casa tenéis que tener la precaución de dejarlas a remojo desde la noche anterior. Cocerlas y dejarlas enfriar previamente al momento de utilizarlas en la ensalada.

Incorporamos las lentejas ya cocidas al bol. Removemos con cuidado para que no se rompan las lentejas pero que se integren todos los ingredientes.

Preparamos una vinagreta mezclando todos los ingredientes en un tarrito de cristal. En mi caso una simple, aceite de oliva virgen extra, un poquito de vinagre y sal. Agitamos bien y regamos con la salsa.

Servimos la ensalada en boles individuales, decorando y complementando el plato con unos bastones de espárragos

Se trata de una ensalada, nutritiva y muy sabrosa que puede perfectamente ser plato único, por lo completo y saludable, o una guarnición fresquita para una cena con barbacoa.

