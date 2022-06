El ciclista neerlandés Tom Dumoulin se retira a final de temporada

El ciclista neerlandés Tom Dumoulin, de 31 años y ganador del Giro de Italia en 2017, anunció este viernes que dejará la bicicleta a final de temporada.

“Mi cuerpo está cansado. Tan pronto como aumenta la carga en el entrenamiento o en la competencia, sufro fatiga, dolor y lesiones”, declaró el corredor en un comunicado difundido en redes sociales.

En un emotivo mensaje en su página de Facebook, Dumoulin explicó que el 2020 fue un año muy difícil para él porque se entrenó demasiado y acabó quemándose, por lo que en 2021 sólo era “una sombra” de sí mismo, lo que le llevó a tomarse un tiempo de descanso para pensar en su futuro y estuvo cuatro meses sin competir.

Regresó con la vista puesta en los Juegos Olímpicos de Tokio, donde fue segundo en la contrarreloj.

“La medalla de plata del año pasado en Tokio es un punto culminante absoluto. Estoy increíblemente orgulloso de eso”, comentó el neerlandés del Jumbo-Visma, que casi un año después ha decidido dejar definitivamente su carrera deportiva, a final de año.

“El equipo y yo ahora armaremos un programa para que estos últimos meses sean muy agradables, divertidos y, con suerte, muy exitosos”, aseguró.

Deseos del ciclista

Dumoulin añadió que está “deseando que llegue el Campeonato del Mundo en Australia” el próximo mes de septiembre para hacer “una última contrarreloj”.

“Lo que haré después de mi carrera, no lo sé todavía, y realmente no quiero saberlo aún. Pero hoy estoy feliz. Y muy orgulloso de la carrera que he logrado”, agregó.

El ciclista se despidió con una palabras de agradecimiento a su entorno, familia, equipo y aficionados al ciclismo que le han acompañado durante 11 temporadas como profesional.

“La bicicleta a veces me costó sangre, sudor y lágrimas, pero era hermosa y especial”, concluyó Dumoulin, que cuenta en su palmarés con 22 victorias como profesional, nueve de ellas en Giro, Vuelta y Tour, además de el título mundial de contrarreloj en 2017 y la clasificación general del Giro ese mismo año, entre otros galardones.

