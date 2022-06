Acumulación de basura en la calle Piar agobia a vecinos

Una vez más los vecinos de la ciudad de Maracay municipio Giradot, denunciaron problemas en la correlación de desechos, alegando que el servicio de aseo urbano dura semanas que no pasa por las zonas, lo que ocasiona contaminación ambiental y presencia de animales en las comunidades.



En esta oportunidad, la comunidad denunciante fueron los residentes del barrio Independencia Norte, específicamente en la calle Piar, quienes destacaron que con el paso de los días la situación empeora, y los malos olores han sido insostenibles, por lo que hacen un llamado a las autoridades competentes a que se aboquen a solventar la problemática.

En este sentido, Javier Lugo, mencionó que es primera vez que se observa esta problemática en la comunidad, “muchas personas que no son de acá utilizan la zona como botadero de basura, además de eso comercios adyacentes también arrojan basura en el sector”.

Lugo mencionó que el servicio de aseo urbano tiene más de dos meses que no pasa por la zona, “los vecinos de esta calle tratamos de no sacar tanta basura para no continuar contaminando, pero ya muchos se aprovechan que siempre existe basura en esta calle para entonces arrojar mucho más”.

Por su parte, detalló que otro problema que los afecta es la falta de alumbrado público, “la calle está totalmente oscura, son tres postes sin luz, en la noche es una boca de loco, necesitamos que también nos arreglen esto para garantizar seguridad”.

De igual forma, Elizabeth González, manifestó que ha utilizado las redes sociales para denunciar la situación, pero no ha obtenido ninguna respuesta, “le he escrito directamente al alcalde Rafael Morales, pero no me ha dado ninguna respuesta, esto no tiene nada que ver con política, es u derecho que tiene la comunidad de denunciar lo mal servicios que se están prestando”. Asimismo, González detalló que la oscuridad de la calle hace que la zona sea un espacio para la delincuencia, “no tenemos ningún servicio de patrullaje policial, eso también nos ha afectado bastante, además en cuanto a la basura, no queremos camiones queremos que sean las compactadotas, vienen en camiones ellos hacen su trabajo, pero la basura igual queda regada, eso es insalubridad”.

Por su parte, Julio Sánchez Regalado, vocero regional de Fuerza Vecinal, resaltó que se encuentran acompañando a los vecinos en la lucha por sus derechos y mejor calidad de vida, “ellos manifiestan que el servicio de aseo urbano no pasa recurrentemente por la comunidad, además de la deficiencia en el alumbrad público, nosotros observamos las ordenanzas municipales y los impuestos, los cuales han aumentado de forma exorbitante, y eso se tiene que traducir en una mejora en la calidad de los servicios”.

MÓNICA GOITIA | elsiglo