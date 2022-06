Vecinos de La Romana exigen reparación de averías a Cantv

Vecinos del sector La Romana, municipio Girardot, a pesar de estar cansados de no recibir respuesta, denunciaron nuevamente la falla en el servicio de Cantv e Internet en la zona, situación que, según dijeron, se presenta desde hace más de cuatro años.

Carlos Hernández



Lo peor es que todos los clientes que se encuentran sin tono están al día, no hay morosidad, gestionan los reportes de averías, pero simplemente son ignorados por la empresa de telecomunicaciones.



Al respecto, Carlos Hernández, habitante de la zona, expresó que dicha inquietud es la misma desde hace cuatro años y no le parece justo cancelar un servicio que no funciona, de hecho, hasta la fecha ninguna comisión o enlace de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela se ha presentado en la zona a inspeccionar.



“No tenemos conocimiento de cuál sea la filosofía y política de trabajo de la empresa, que no hay quien se aboque. No sabemos a quién le compete verificar la calidad de servicio. Por lo visto a nadie de esa empresa le interesa el cliente, porque llevamos tanto tiempo pagando y no nos resuelven. ¿Qué esperan para resolvernos esta situación?”, cuestionó.



Asimismo, destacó que muchos de los denunciantes ya están cansados de pedir ayuda y prácticamente han dado por perdidas las líneas; “somos pocos los que salimos a la calle a denunciar tal problemática, el resto de los vecinos ya se cansó de que solo vengan, tomen fotos y nadie haga nada. La gente está decepcionada, queremos restablecimiento del servicio de Cantv ya, es una herramienta de trabajos de muchos y no es posible que nadie haga nada”, condenó.



Por su parte, Yolanda Sánchez aseguró que en La Romana no solo carecen de servicio de telefonía e Internet, además está latente el problema de la falta de agua, el mal servicio de recolección de desechos sólidos y los cortes de energía eléctrica.

Yolanda Sánchez



“Ya estamos cansados de salir a quejarnos, de que nada funciona. Desde hace cuatro años pagamos a la Cantv y nada que vienen a restablecernos el servicio. Todos los vecinos de la calle Páez, la principal de 23 y la Miranda del sector La Romana queremos respuesta a la situación con la telefonía móvil de Cantv”, destacó.



Finalmente, hacen un llamado a los organismos gubernamentales para que cumplan con lo emanado por el presidente Nicolás Maduro en días recientes, quien ordenó reparar las fallas a nivel nacional y prestar un servicio eficiente a la ciudadanía.

HERNÁN GONZÁLEZ | elsiglo

fotos | JOHNNY GARCÍA (Pasante)