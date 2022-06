Talibanes alto el fuego con Pakistán

Talibanes de Pakistán, específicamente del grupo Tehreek-e-Taliban Pakistán (TTP), anunciaron este jueves la extensión del alto el fuego con el Gobierno de ese país hasta nueva orden después de que las conversaciones de paz entre ambas lograran “avances significativos” bajo la mediación afgana.

FOTO: CORTESÍA

“Se logró un progreso significativo en las rondas de conversaciones (…) como resultado, el liderazgo de Tehreek-e-Taliban Pakistan ha anunciado una extensión del alto el fuego hasta nuevas órdenes”, confirmó el portavoz del TTP, Mohammad Khurasani, en un comunicado.

El portavoz indicó también que en los últimos dos días se mantuvieron conversaciones en Kabul entre el TTP y una gran asamblea formada por “ancianos tribales y clérigos enviados por el gobierno de Pakistán”.

Por su parte, el Gobierno de Pakistán no ha confirmado que se esté negociando por la paz con el grupo talibán en la capital afgana.

El anterior gobierno del primer ministro Imran Khan acordó el pasado noviembre con el TTP un alto el fuego de un mes, en un intento por acercar posturas.

Talibanes extienden alto el fuego con Pakistán

Sin embargo, la medida no prosperó y pasada la fecha el TTP decidió unilateralmente no extender el cese de hostilidades; acusando a Islamabad de no respetar el entendimiento alcanzado entre ambos.

Pero el pasado mes, durante Ramadán, se decidió otro alto el fuego, que fue extendido hasta el 16 de mayo, y posterirmente; hasta el 30 de mayo.

El TTP es un paraguas de varios grupos armados tribales creado en 2007 que buscan imponer un Estado islámico en Pakistán; y es aliado de los talibanes afganos, a los que guardan lealtad.

Desde su formación, el grupo ha llevado a cabo una brutal campaña de ataques terroristas en todo el país, matando a miles de personas; incluido un intento de asesinato de Malala Yousafzai en 2012. En 2014, con 17 años, la joven paquistaní recibiría; el Premio Nobel de la Paz por su lucha a favor de la educación de las niñas.

La violencia terrorista disminuyó notablemente en Pakistán desde que el Ejército lanzó una operación en las zonas tribales del noroeste en junio de 2014; que más tarde amplió al resto del país, lo que debilitó al TTP.

Pero en los últimos meses han aumentado los ataques de nuevo; coincidiendo con la llegada al poder en Afganistán de los talibanes afganos, que tomaron el control de Kabul a mediados de agosto.

FUENTE: EFE