El cine latino volvió a ocupar este miércoles el centro de Hollywood gracias a la inauguración de Los Ángeles Latino International Film Festival (LALIFF); la cita más importante para el mundo hispano en la meca de la industria audiovisual.

El emblemático TCL Chinese Theatre; uno de los cines más famosos de Los Ángeles, acogerá entre el 1 y el 5 de junio decenas de proyecciones, coloquios y eventos, como el estreno de la esperada “The Father of the Bride”, una comedia en la que destacan nombres como Gloria Estefan, Diego Boneta y Andy García.

Para su apertura, en la que se estrenó el documental “Mija”; una alfombra roja dispuesta en el mítico Paseo de la Fama de Hollywood recibió a cineastas, actores y actrices de Latinoamérica, Estados Unidos y España, quienes se mostraron optimistas ante las oportunidades que Hollywood está brindando a los latinos.

Entre ellos; el legendario actor y cineasta Edward James Olmos celebró que eventos como este tienen la oportunidad de “cambiarlo todo” para las “culturas minoritarias”

Así; James Olmos recordó que fue él mismo quien fundó esta muestra -antes conocida como el Festival Internacional de Cine Latino en Los Ángeles- en 1997 para que sirviera de punto de encuentro entre los hispanos que trataban de hacerse un hueco en el mundo del cine.

Pronto, el festival se convirtió en catapulta para el debut de talentos que dejarían huella en la industria audiovisual como Guillermo del Toro, Alejandro G. Iñarritu; America Ferrera y Eva Longoria.

“Nos hemos encontrado con muchos obstáculos por el camino; pero hemos sabido salir adelante”, detalló.

Fiel a su espíritu de exprimir el talento latino, la alfombra roja de LALIFF contó este año con intérpretes de series con sabor hispano como “Gentefied” (J.J. Soria); “Mayans M.C.” (Emilio Rivera) y “This Is Us” (Jon Huertas).

También se pasearon estrellas de la gran pantalla como la joven Xotchitl Gómez, que acaba de debutar en la franquicia Marvel con “Doctor Strange”; y el director Carlos López Estrada, candidato a los Óscar de este año por la película “Raya and the Last Dragon”, de la factoría Disney.

“LALIFF es importante para inspirarse y conocer voces y cineastas que están haciendo cosas diferentes”; sostuvo López Estrada.

“MIJA” Y “THE FATHER OF THE BRIDE”, PLATOS FUERTES DE LA EDICIÓN

Como pistoletazo de salida, LALIFF proyectó este miércoles el documental “Mija”; una cinta en la que la periodista Isabel Castro sigue los pasos de dos hijas de padres indocumentados, Doris Muñoz y Jacks Haupt, que tratan de prosperar en el mundo de la música.

Por su parte, el festival presentará en su clausura uno de los proyectos más esperados para el cine hispano: la nueva versión de “The Father of The Bride”, en la que destacan nombres como Gloria Estefan, Isabela Merced; Diego Boneta, Andy García y Adria Arjona.

Se trata de una película con marcado acento hispano que el estudio Warner Bros ha elaborado a partir de otra cinta del mismo nombre; estrenada en 1991, en la que Steve Martin y Diane Keaton protagonizan un trama sobre un padre que se resistía a que su hija se casase con el amor de su vida. El éxito de esa comedia impulsó el rodaje de una secuela en 1995.

“Cada vez es más difícil hacer una selección porque los latinos se están lanzando cada vez más a hacer cine”; afirmó Diana Cadavid, la directora del certamen.

El resto de la sección oficial incluye películas como “Place in the Field”; dirigida por Nicole Mejia, “All Sorts” de J. Rick, y “Blood Red Ox”, de Rodrigo Bellot.

También se proyectarán “The Other Tom”, que Rodrigo Plá y Laura Santullo presentaron en los festivales de Toronto y Venecia; “The Shape of Things to Come”, el debut del cineasta V. Checa; y “Without Prescription”; la ganadora del premio de la audiencia en el festival SXSW de este año.

ALIANZA CON LA ACADEMIA DE HOLLYWOOD

Fiel a su compromiso de potenciar la presencia de los latinos en la meca del cine; LALIFF también anunció este miércoles una alianza con la Academia de Hollywood, organizadora de los Óscar, por la que 10 cineastas accederán a planes de formación y podrán presentar sus proyectos a figuras destacadas de la industria audiovisual.

Las becas, además de permitir el acceso a una importante red de contactos; entregarán a cada seleccionado 10.000 dólares para que puedan impulsar sus ideas.

“Nos están apoyando porque estamos haciendo un trabajo que nadie más está haciendo”; zanjó James Olmos.

