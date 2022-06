Técnicos no ven factible reparar celulares “gallitos”

La necesidad de estar comunicados nos obliga a adquirir equipos móviles baratos o solidarios que, en medio del desarrollo de tecnologías, se vuelvan obsoletos y poco funcionales para el usuario, o simplemente se quedan atrás con respecto a los nuevos sistemas de telecomunicaciones.

Reparar un teléfono básico hoy día cuesta un ojo de la cara

Cuando nuestro teléfono presenta alguna falla o simplemente “muere”, nos toca llevarlo a un técnico en busca de alguna solución, pues actualmente adquirir un equipo de gama media ronda los 70 dólares. Pero: ¿es factible reparar un teléfono de baja gama con un técnico especializado?

Néstor Martínez, quien se dedica a la reparación de teléfonos celulares, indicó que hoy día no es recomendable reparar un celular comúnmente llamado “gallito”, pues los repuestos a veces superan el valor actual de equipo. Lo ve como una mala inversión.

“Reparar un teléfono de baja gama o de media gama no es recomendable en la actualidad, pues con las diversas actualizaciones que tiene android muchos equipos, así sean táctiles, han quedado para uso básico como recibir mensajes y llamadas”, dijo Martínez.

Asimismo explicó que, a veces los equipos presentan fallas irreparables, que por más que sean chequeados no tendrán mucho tiempo más de vida. Bajo esta circunstancia, la reparación queda a juicio del cliente: “todo depende del bolsillo del usuario, hay quienes necesitan el equipo para sacar algún documento, fotografía o cierta información, otros porque de verdad no les da para comprar un equipo más avanzado, uno hace lo que se puede”, señaló.

A su vez, explicó que habitualmente llegan equipos con fallas con el pin de carga, las cornetas o problemas de cobertura, pero los repuestos son muy costosos y a veces los clientes no cuentan con el dinero para repararlo, “yo como técnico en reparación siempre les hablo directo a los clientes, cuando el equipo no tiene reparo les recomiendo que se compren uno nuevo, no vale la pena reparar gallitos hoy día”, concluyó.

Por su parte, Omar Parra, encargado de un negocio de reparación de celulares en Maracay, dijo que recomienda reparar un equipo móvil siempre y cuando tenga accesibilidad a las redes sociales, “si el teléfono aun soporta el Whatsapp sí es recomendable repararlo, pero si es un celular básico sale mejor comprar uno nuevo, por ejemplo, un teléfono básico que solo recibe llamadas te cuesta 15 dólares, entonces traen a reparar un táctil cuando al cambio te cuenta 30 dólares y el celular no recibe Whatsapp, no le veo lógica”, argumentó.

Para finalizar, Parra recomendó verificar siempre la versión android del equipo y ver si es compatible con algunas aplicación de mensajería instantánea, ya que día tras día se actualizan y son más los teléfonos celulares que se convierten en “gallitos” sin que el propietario se de cuenta.

HERNÁN GONZÁLEZ | elsiglo