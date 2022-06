Nicolás Maduro solicita a Cantv “eficiencia máxima”

El presidente de la República, Nicolás Maduro, instó este miércoles 1 de junio a CANTV a “ponerse en su eficiencia máxima” y responderle al pueblo, por lo que dijo que las fallas deben resolverse para ofrecer un servicio óptimo.

El primer mandatario nacional explicó que recibirán quejas y fallas en cuanto al tema de conexiones a internet y telefonía convencional a través de un Puesto de Comando dispuesto en el Palacio de Miraflores a fin de solucionar los problemas de comunicación de los venezolanos.

“Una nueva Cantv popular, comunal, del lado del pueblo”, expresó Maduro durante la jornada de trabajo dedicada al desarrollo productivo en las Comunas, que se realizó desde los Altos de Lídice, en la parroquia La Pastora de Caracas.

“Esto no puede seguir ocurriendo, que no le dan respuesta al pueblo sobre las averías”. (…) “CANTV no puede fallar, CANTV debe servirle a todos los venezolanos”, expresó el primer mandatario nacional.

Por tal motivo, Maduro instruyó que el Puesto de Comando de Cantv se ubicara en el Palacio de Miraflores.

El jefe de Estado hizo un llamado a los ministros a mantenerse cerca de la población, a conocer los problemas que los aquejan “Hay que gobernar de la mano de las comunas, de los Consejos Comunales, con el Poder Popular. El pueblo sabe qué falla, qué necesita y sabe las soluciones“, advirtió.