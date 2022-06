Autolavados siguen sobreviviendo ante la baja de clientes

A pesar de que lavar un carro cuesta entre 3 a 10 dólares en cualquier autolavado, los dueños y encargados de estos establecimientos afirman que han sido pocas las ganancias que han podido generar en las últimas semanas, debido a los pocos clientes.

Variedad de servicios ofrecen en estos establecimientos

En este contexto, Yanisa Landa, encargada de un autolavado de la calle Negro Primero, asegura que son muchas las semanas pésimas que han tenido en este mes de mayo, de hecho, se las están ingeniando para captar más clientelas y seguir con este negocio.

“Ahorita muy malo, la semana pasada fue pésima, tuvimos tres días continuos sin un carro, fue para el sábado que vimos algo, pero el negocio ha caído mucho”, comentó Landa.

Yanisa Landa

Precisó que como mínimo cobran 4 dólares para lavar un carro liviano, motos en tres dólares y camionetas a partir de cinco dólares. “Tenemos lavados de chasis en $5 para los carros y $6 para las camionetas”, acotó Landa.

Aún así con toda la realidad, añade que están trabajando con clientes específico y de confianzas, que dejan el vehículo para que hagan su trabajo. “Nosotros le dejamos limpio, con ambientador por dentro, aspiración y todos los servicios como tal”, dijo Landa.

Por su parte, Nazareth Bastidas, afirma que en el autolavado a su cargo en la avenida Caracas de El Limón, el negocio se mueve solamente los fines de semanas.

“Hoy lunes está solo, pero al menos son tres diarios que lavamos después del miércoles”, dice la encargada.

Nazareth Bastidas

Bastidas afirma que el costo es cinco dólares por carros, tres para las motos y diez dólares para las camionetas. “También hacemos lavado de motor a partir de cinco dólares”, añadió.

Por su parte, Pedro Peña, encargado de un establecimiento de la avenida Ayacucho, dijo que las cosas no han estado muy bien que digamos, en comparación en años anteriores por múltiples factores.

“Los clientes me dicen que no vienen por la situación del combustible y prefieren ahorrarse gasolina que venir hasta acá”, afirmó el comerciante, quien ofrece el servicio a partir de 3 dólares para carros.

Para finalizar, Jorge Suárez, considera que los precios están relativamente accesibles, y prefiere confiar en los autolavados para que su vehículo quede impecable. “Cobran entre 4 a 5 dólares, no me parece malo pero no tengo alternativa porque el conjunto residencial donde vivo no me permiten lavar mi carro”, sentenció.

Jorge Suárez

