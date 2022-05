Maracayeros aprueban anuncio de enfrentar las mafias en los Hospitales

El presidente Nicolás Maduro, anunció el pasado 26 de mayo designar “inspectores secretos” en cada hospital del país “para hacer contraloría y ayudar a que los centros sanitarios renazcan y se fortalezcan”.

“Quiero designar un inspector secreto para cada hospital del país, que sea un inspector externo que se articule a los comités de salud, a los consejos comunales (…) y vayamos a meter el ojo, a hacer contraloría y apoyar para que los hospitales renazcan, se fortalezcan, salgan adelante”, expuso el mandatario, comentando además “hay que enfrentar a las mafias que hay en algunos centros sanitarios”.

Las declaraciones de Maduro han provocado reacciones desde todas las miradas; por una parte, aceptación de sus seguidores, y por otra, pronunciamientos que van en contra a la propuesta, en consideración que “el objetivo es colocar al escarnio público a todo aquel que no esté a favor del gobierno nacional”.

Como el asunto se ha tornado de opinión pública, miembros de la ciudadanía maracayera han emitido sus comentarios al respecto. Carlos Coronel dijo estar de acuerdo con la idea del presidente, aseverando “es buena la propuesta, porque uno va a los hospitales y nunca hay nada”.

Carlos Coronel

Precisó que no está de acuerdo con eso de “inspectores secretos”, porque tiende a confundir las tareas. “Vigilancia permanente y dotación continúa de medicinas puede dar los resultados esperados”, acotó.

Mirna Molina afirmó que le parece muy bien la medida, “porque las mafias dentro de los hospitales y en otros centros de salud han acabado prácticamente con todo”.

Apuntó la dama, que no es solamente realizar inspecciones y seguimientos, “sino también, luego que caigan los ladrones, sea quien sea, presentarlo a la justicia y que paguen por el delito”.

Mirna Molina

Aquí ocurren tantas cosas y los responsables están en libertad, comentó Molina. “Apruebo la propuesta de Nicolás, pero que vayan presos los culpables. Es muy sabroso que roben y no paguen ante la justicia”, subrayó.

Lo anterior fue reforzado por María Elena Rodríguez. “Pero que la ley cumpla su trabajo, porque hay que marcar precedentes. Cuántos casos han ocurrido en los hospitales y los ladrones están libres, pero no me refiero solamente a los que se llevan una jeringa o un bisturí, de igual manera con aquellos que se llevan lotes de medicinas, cantidades grandes de antibióticos, reactivos y equipos. Aquí no se puede negar que dentro de los centros de salud operan organizaciones de corrupción y de mafias”, puntualizó.

María Elena Rodríguez

Rodríguez indicó que apoya el tema de los “inspectores secretos”, pero recordó que le ley hay que aplicarla para todos por igual, en especial “a los peces gordos”.

Carlos Mayorquín hizo referencia de no perder la fe para que las palabras del presidente Maduro se mantengan “y no se las lleve el viento”.

“Es una buena medida para acabar con todos los males que ocurren dentro de los hospitales, porque uno va a ellos en busca de mejorar la salud, pero cuando se llega, no hay nada de insumos”, apuntó.

Carlos Mayorquín

El hombre manifestó que el primer blanco de las mafias son los centros de salud del sector público, por lo tanto es necesario “colocar el cascabel al gato”.

Jair Cárdenas aseguró que si realmente hay voluntad política y conciencia ciudadana para solventar esta situación en los hospitales de Venezuela, se puede acabar con los problemas ilícitos que se registran en los hospitales públicos.

“Me alegra la medida que toma el gobierno nacional porque las mafias en los centros de salud es un secreto a voces”, resaltó.

Narró Cárdenas que fue victima de hurto en el Hospital Central de Maracay. “Sé lo que es eso y la impotencia que se siente al perder medicinas de esa manera. Es triste que ocurra y pasa prácticamente frente a tus ojos”, detalló.

Jair Cárdenas

Describió que en una ocasión, a la madre de sus hijas, la intervendrían quirúrgicamente, por lo que tuvo que llevar los insumos médicos y el instrumental necesario (Clavos Intramedular).

“Entregué todo, pero lo único que no apareció al momento de la operación fueron las medicinas, que en total tuvieron un costo de 300 dólares aproximadamente. Nadie dijo nada, nadie vio nada, simplemente nos robaron”, recalcó.

Cárdenas expresó que dentro de los hospitales, lamentablemente las mafias son una realidad, que no son conformadas por dos o tres personas. “Estoy de acuerdo con la supervisión dentro de esos centros de salud, porque realmente los están desangrando; por ello observamos tantas quejas de la gente cuando se acerca y no son atendidas porque no hay medicinas. Es bueno acabar con las mafias y esa corrupción que tanto no ha afectado”, sentenció.

HBRI. | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA