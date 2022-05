Dolarización progresiva del gasoil afectará la movilidad en Venezuela

Choferes de vehículo de carga pesada y de transporte público de Maracay, amanecieron este lunes con la amarga sorpresa de que varias estaciones de servicios que surtían gasoil subsidiado ahora pasaron a operar a precios dolarizados.

En las estaciones comienza a verse más movimiento



En este sentido, Luis Proaño, quien aguardaba para surtir combustible en una de las pocas bombas de gasoil que aún despachan combustible subsidiado, comentó que una de las bombas ahora dolarizadas es la que se encuentra en La Redoma del Avión, a la que él acudía. Calificó esta medida como un balde de agua fría para el gremio.



“Allí amaneció dolarizada y bueno tuve que echar 20 litros para llegar a hacer la cola aquí”, lamentó el chofer de gandola.



Ciertamente, para Proaño y muchos de los conductores de carga pesada, no fue realmente una sorpresa la dolarización del gasoil o diesel, pero lo considera injusto y sin que se produjera un lapso de adaptación. “Pagué el gasoil a medio dólar. Aún así yo soy una de las personas que piensan que regalado no puede continuar. PDVSA debe tener ingreso. El detalle es que lo que veo fuerte es el precio, teniendo en cuenta la cantidad de litros que uno necesita para hacer un viaje”, comentó Proaño, quien calculó que deberá gastar 250 dólares para llenar el tanque de 500 litros de gasoil de la gandola.

Las colas aún continúan en las estaciones subsidiadas



Añadió que las empresas o los dueños de las unidades se verán obligados a parar los vehículos; “eso no sería bueno para muchos, por ejemplo yo vivo de cada viaje que hago”, dijo el conductor.



Proaño sugiere que el ajuste se realice de forma más adecuada y justa, para que la ciudadanía y el sector de transporte de carga pesada nos se vea tan perjudicado. “Ahora que le pongan un precio manejable, 0.10 o 0.20 es pagable, es ajustar la cadena de costo y la gente no va a chillar tanto, es trabajable que lo pongan de forma escalonada para que puedan ir asumiendo”.

Luis Proaño



Por su parte, José González, conductor de una línea de transporte que cubre la ruta El Limón-Maracay, considera absurdo el precio del gasoil a 0.50 dólares, ya que este es un combustible mucho más barato de procesar.



“Es algo ilógico que te pongan el precio del gasoil en 0.50 y el litro de gasolina a 0.50. No es justo, no le veo la lógica, ya que es algo que no está preparado como la gasolina. Este es lo sobrante de ella”, manifestó González, quien agregó que en otros tiempos el gasoil hasta lo regalaban.

José González



Al ser encuestado ya sabía la noticia, y aseguró que la medida afectará aún más la operatividad del servicio de transporte de todo tipo. “Nos afecta porque el pasaje está en un nivel inferior, se debe ajustar el nivel del gasoil al pasaje. Va a ser muy rudo si la situación continúa así”, añadió González.



Para finalizar, Nelson Guerrero, quien aguardaba su turno para surtir de gasoil subsidiado, la incertidumbre está en las calles.

Nelson Guerrero



“Por un lado es bien, pero por el otro, nos hacemos daño nosotros mismos, porque se dolarizan o no dolarizan vamos a seguir en lo mismo. Hace unos días no había gasoil ni en las dolarizadas”, sentenció.

LINO HIDALGO | elsiglo