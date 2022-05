Día Mundial sin Tabaco: Venezuela ha tomado conciencia del cigarrillo

La necesidad de tomar conciencia sobre los peligros del uso de tabaco o cigarrillos impulsó a la Organización Mundial de la Salud (OMS), a decretar el 31 de mayo como el Día Libre de Tabaco en el mundo. Esta medida había sido precedida por campañas que buscan disminuir el consumo de estos productos, que según los especialistas son perjudiciales para la salud.

Para el doctor Ramón Rubio, presidente del Colegio de Médicos del estado Aragua, el empleo del hábito tabáquico está relacionado con la aparición de patologías, no solo malignas como el cáncer, también patologías pulmonares, asma bronquial, entre otras. Esta situación fue determinante para que la OMS decretara la fecha y diera rango mundial a esta campaña de salud global.

Dr. Ramón Rubio, presidente del Colegio de Médicos del estado Aragua



Recordó el galeno que este diagnóstico tiene más de 50 años, momento desde el cual se inició una lucha mundial contra el tabaquismo, “este hábito o vicio, dependiendo del caso, es algo realmente ancestral. Determinar la fecha en que se comenzó a fumar sería difícil, sin embargo, hoy en día se están desarrollando campañas y acciones contundentes para que este hábito de fumar se convierta en algo íntimo”, explicó Rubio.

SUS ORÍGENES



Más de cinco mil años de historia tiene el tabaco, desde que las culturas orientales adoptaron la hoja de este producto para fumarla y expandirla por todo el mundo, donde ha florecido como negocio.



La industrialización de este producto ha permitido a los empresarios amasar grandes fortunas, crear gamas de cigarrillos para gustos exigentes, con sabores o esencias exóticas, pero sobre todo, añadiendo cada día más componentes químicos que buscar crear la adición del consumidor y preservar la rentabilidad del negocio.



“Existen países donde la legislación contra el cigarrillo cada día es más severa, al punto de prohibir fumar en las calles, en espacios públicos, obligando a los empresarios de servicios a generar espacios solos para los fumadores, también la venta de cajetillas está regulada por estas legislaciones con el fin de minimizar el consumo y salvaguardar la vida”, explicó el entrevistado.

FÓRMULA CANCERÍGENA



Señaló Rubio que una muestra del daño que produce el tabaco no se aprecia a simple vista, no obstante, una recreación de esto lo viven los galenos al momento de hacer una autopsia. “Los pulmones de una persona que no fuma se encuentran rojos, sin manchas, mientras que cuando se practica el mismo procedimiento a un ciudadano que fuma, los pulmones se aprecian negros, impregnados de alquitrán, carbón y nicotina, además de esto, las consecuencias que trae para la salud son gravísimas”, explicó.

Destacó el especialista, el cigarro está compuesto por más de cuarenta productos, entre los que destacan nicotina, monóxido de carbono, alquitrán, gas cianhídrico y amonio, entre otros elementos, todos de gran impacto negativo en la salud y con un alto grado cancerígeno.

Por esta razón, la legislación venezolana ha obligado a informar a los fumadores todos los daños que

este producto produce, por esta razón, las cajetillas tienen impresas imágenes que exponen los daños reales en la salud de cada fumador.



De igual forma, hay otras acciones que se han impulsado para minimizar el consumo del cigarro, como es la prohibición de campañas publicitarias en medios de comunicación, de la venta de cigarrillos a menores de edad e incluso, el veto al consumo en lugares públicos.

DROGAS SOCIALMENTE ACEPTADAS



El consumo del cigarrillo es algo conciente. Aunque los consumidores saben que es dañino, lo hacen alegando que es una forma de eliminar el estrés o de recomponer las fuerzas para afrontar las presiones.

José Mendoza, fumador



Al respecto, José Mendoza, trabajador del Estado, asegura tener muchos años fumando, hábito al que se aferra para controlar los nervios que le produce el trajinar diario.



“Fumo únicamente cuando me siento nervioso o ansioso, no creo que sea algo malo en pequeñas cantidades, nunca he pensado en dejarlo, ya que es un hábito ocasional. Hay días en que no me provoca y otros en que lo hago para relajarme”, expresó Mendoza.



Este vicio es uno de los primeros a los que es expuesta la persona, incluso en la infancia. En la adolescencia los jóvenes fuman a escondidas de los padres o en las salidas y fiestas, muchas personas lo dejan y otros lo mantienen, con el pasar de los años se convierten en fumadores habituales.

Guillermo Ramírez, fumador



Guillermo Ramírez señaló que tomó este vicio a los 12 años, hoy en día fuma para aliviar el estrés, no ha pensado en dejarlo, pero se considera una persona sana y por ello, constantemente toma depurativos para sacar las sustancias tóxicas que este producto deja en su organismo.



“Fumo desde hace muchos años, nunca he considerado dejarlo porque me ayuda a relajarme. Conociendo el daño que causa constantemente, estoy tomando depurativos y comiendo bien para que evitar mayores males a mi salud”, explicó.

VENEZUELA Y LAS ESTADÍSTICAS



Recientemente, los estudios médicos realizados sobre el consumo de cigarrillos en el mundo han arrojado datos importantes, según lo reseñó el Dr. Ramón Rubio, quien explicó que Venezuela se encuentra entre los países con menos consumo per cápita de cigarrillo a nivel latinoamericano.



“Estamos fumando mucho menos que los países industrializados o de primer mundo, esto es bueno, ya que denota una conciencia de la población, además en el caso de las mujeres, el número de consumidoras es mucho menor en comparación con los hombres, a diferencia de otros países donde las estadísticas arrojan igualdad. De igual forma, hay que hablar de la crisis económica que ha obligado a fumadores crónicos a disminuir de tres cajetillas, tal vez a menos de una al día”, informó Rubio.

UNA FALSA SENSACIÓN



A juicio de Rubio, el cigarrillo vende es una falsa sensación, ya que algunos de los componentes buscan fomentar la adicción del sujeto, como el caso de la nicotina, que al momento de llegar al cerebro crea la sensación de satisfacción, elimina el estímulo del apetito, entre otros síntomas.



Por esta razón, los centros de desintoxicación utilizan caramelos de nicotina para ir bajando la dosis de este químico.

RECOMENDACIONES

Para Rubio, la mejor recomendación que se le puede hacer a una persona que tenga este hábito es dejarlo progresivamente y desintoxicar su cuerpo antes que comience a sufrir de cualquier patología asociada a los químicos del cigarrillo.

