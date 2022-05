Carabobo se llevó el Campeonato Nacional de Fútbol Salón

En un partido donde ambos quintetos llegaron sin conocer la derrota, Carabobo se media a la selección de Aragua y ya no había más nada que decir, de aquí salía el campeón de la copa gobernadora del estado Aragua, Karina Carpio, el escenario Polideportivo Las Delicias, gimnasio Mauricio Johnson. Pizarra final 2 -4.

Carabobo campeón



Los goles llegaron al minuto 1 obra de Ernesto Rodríguez 0-1. Los ataques de ambos conjuntos fueron sin cuartel, el traslado de la redonda se podría decir muy bien por ambos quintetos, pero más acertada estuvo la visita gracias a un derechazo al minuto 16 de Ernesto Rodríguez que marcaba su segunda diana en el encuentro 0-2 estaba el encuentro, los de Aragua buscaban el gol y la portería cerrada, al minuto 17 el portero se la pasa a su defensa, éste ubica en el medio del tabloncillo al delantero Andrés Padrino y de un zapatazo la hunde en la malla Jehisson Villegas y se acercaban a Carabobo 1 – 2, sin embargo los de Carabobo siguieron incesante en sus ataques y César Chávez despide el 1er tiempo con el golazo que celebran al 18, se fueron al descanso.

Se vino la segunda mitad Juan Quintana al 36 acerca 2-3la pizarra; la barra de Aragua “tronaba” en las gradas porque está finalizando el partido, estaban a un gol de igualar las acciones Rodríguez vuelve en su ataque y estrella en el travesaño la pelota retumbando el Mauricio Johnson, los carabobeños se veían cansados, sin ideas, perdían la pelota con facilidad, pero tomando aire Germi Hurtado al minuto 39, selló el partido 2-4, final, la copa gobernadora de Aragua, Karina Carpio se fue para Carabobo, ante un equipo que dio todo en la cancha.

HABLAN LOS PROTAGONISTAS



Fabián Hernández, director técnico de la selección de Carabobo nos comentó, “me siento orgulloso de habernos ganado la copa del Campeonato de manera invicto; es para mí un orgullo, los jugadores vinieron a llevarse la copa y ante un grande. Como es Aragua creo que hicimos un gran partido ambos conjuntos y gana uno solo, en esta oportunidad fuimos nosotros, ahora nos vamos a preparar para el Batalla de Carabobo, donde saldrá la selección que viajará a Chile en agosto”, así lo dijo.



Luis Rangel, presidente de la Asociación de Fútbol de Salón, nos comentó que la selección femenina de Aragua de primera categoría, estará participando en el Campeonato Nacional Batalla de Carabobo de Fútbol de Salón 2022; a celebrarse en Naguanagua del 27 al 2 de julio, clasificatorio al Mundial Bogotá 2022, en octubre.



Aseguró Rangel estaremos con las jugadoras que se llevaron el subcampeonato de la copa Karina Carpio, estas son dirigidas por el director técnico Luis Velandria. El Campeonato Nacional de Fútbol de Salón en la categoría femenina lo ganó Carabobo, segundo lugar Aragua, y en la tercera casilla Distrito Capital, en la cuarta casilla Miranda y Zulia en el quinto y último puesto. La campeona goleadora del torneo fue la excelente jugadora Jenifer Flores de Carabobo.

Champions goleador



El champions goleador Ernesto Rodríguez compartió su impresión del Campeona Nacional; “me siento contento ya que estuve en los XX Juegos Nacionales Deportivos con una muy mala racha.



Donde no pude marcar ni un gol y eso me tenía desilusionado, pero le doy las gracias al entrenador por haberme dado la confianza y respondí; además debo decirlo estoy agradecido al equipo, que sin ellos no hubiese podido hacer los goles. Así se expresó Rodríguez y continuó explicando, “al equipo que más goles le hice fue a Taller de Aragua un total de 5 goles.



Jehisson Villegas, portero de Carabobo fue elegido como el mejor portero del Campeonato Nacional por su gran trabajo debajo de los tres palos; aseguró, “agradezco primeramente a Dios por este excelente Campeonato Nacional, y con lágrimas en los ojos en los Nacionales no pisé ni un minuto la cancha, el estratega no me tenía confianza, pero esperé el momento indicado para demostrar que tengo raza y soy excelente portero, lo demostré en este Campeonato al no permitir goles. Recuerdo que a Táchira lo dejamos sin goles, Distrito Capital sólo 1 y ahora en la final al Aragua, sólo dos”, finalizó.

elsiglo