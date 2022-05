Adultos mayores celebraron su día con una protesta en plaza Bicentenaria

Cada 29 de mayo se celebra en Venezuela el Día Nacional del Adulto Mayor, por lo que la mañana de este domingo un grupo se concentró en la plaza Bicentenaria de Maracay, municipio Girardot, exigiendo mejores beneficios para quienes dedicaron tantos años de su vida por el desarrollo del país y la sociedad.

Los adultos mayores se concentraron en la plaza Bicentenaria

En este sentido, Teodomiro Aguilar, presidente de la Asociación Civil de Educadores Jubilados y Pensionados del estado Aragua, manifestó que en dicha jornada de protesta participaron varias organizaciones gremiales de adultos mayores que hacen vida en la entidad.

“En la conmemoración de nuestro día quisiéramos celebrar pero se nos hace imposible, ya que nosotros tenemos muchos aspectos que conquistar y muchos aspectos que luchar, ya que hasta este momento se nos han robado una serie de reivindicaciones, por lo que aunque somos una fuente de experiencia como trabajadores y ciudadanos, experiencia que quisiéramos utilizarla para seguir cambiando y transformando este país”.

Aguilar mencionó que los adultos mayores tienen amor por el cambio, la sociedad y la transformación, “nuestra experiencia la vamos a utilizar para seguir luchando por nuestras reivindicaciones, por ello en el marco de este día ratificamos que vamos a seguir en las calles peleando por nuestros derechos”.

Miembros del Frente Cristiano de Aragua participaron en la protesta pacífica

Destacó que en este día sólo esperan que se les pague la deuda que les tienen a los jubilados y pensionados venezolanos, y en especial a los que hacen vida en el estado Aragua, “queremos que se establezca el servicio de Seguro Social como uno óptimo para garantizar el derecho de la salud de los miles de los trabajadores, ratificamos nuestra condición de lucha y por nuestros derechos”.

GREMIOS ACOMPAÑARON LA PROTESTA

Los diferentes gremios profesionales que hacen vida en la entidad aragüeña; realizaron un acompañamiento a los adultos mayores, destacando que ellos también padecen una serie de problemas, los cuales esperan puedan ser solventados a la brevedad.

Al respecto, Doris Quintana, delegada nacional del Colegio de Enfermería del estado Aragua; señaló que el sector salud se encuentra en las calles protestando a diario, “estamos viviendo una situación de violación de nuestros derecho en cuanto al salario; el día de hoy todavía no hemos cobrado quincena a nivel nacional, no nos han pagado”.

De igual forma; precisó que al sector salud también se les viola las contrataciones colectivas; “las perdimos todas, ya hemos perdido todos nuestros derechos, pero como nos exigen y nos obligan a trabajar; en estos momentos sentimos la persecución, el acoso laboral, los cambios arbitrarios que estamos viviendo”.

Representantes de los trabajadores de la salud a nivel del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales

Quintana mencionó que al sector salud los obligan y exigen; “tenemos trato y maltrato psicológico y físico, nosotros salvamos vidas, pero no tenemos como atendernos nosotros mismos cuando estamos enfermos, nuestros jubilados; pensionados y trabajadores si tienen alguna patología no reciben sus tratamientos, no tenemos ni un medicamento para resolver nuestras patologías como pacientes y seres humanos”.

Por su parte, María de los Ángeles; representante del Frente Cristiano de Aragua, manifestó que este domingo decidieron acompañar la lucha de los jubilados y pensionados, esto enmarcado en el Día del Adulto Mayor; “estamos con un propósito para abocarnos a los pensionados en este tiempo, sabemos la problemática que existe en nuestra nación Venezuela, pero estamos convencidos que nuestro señor Jesucristo es el único que nos dará la victoria”.

Asimismo, Rafael Viloria, representante de los trabajadores de la salud a nivel del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales; indicó que los trabajadores jubilados y los adultos mayores se encuentran indignados, ante lo que calificó como un robo descarado por parte del Ejecutivo Nacional.

“Violentaron nuestra contratación colectiva, el día sábado debieron haber depositado el bono recreacional; que son de 85 días y el Instituto descaradamente se lo pagó a los educadores y a la salud; hasta ahora no les ha realizado la reivindicación respectiva”.

Por último, Viloria exigió al Gobierno Nacional; en nombre de todos los trabajadores, que se deje de burlar de estos; “seguiremos en lucha reclamando nuestras reivindicaciones y exigiendo en las calles que se nos respeten nuestros derechos”.

MÓNICA GOITIA | elsiglo