Fuerza Vecinal siempre ha estado a favor de un proceso de primarias

Este sábado la militancia del partido Fuerza Vecinal realizó un encuentro con su estructura de los 18 municipios, esto con la finalidad de escuchar a cada uno de sus integrantes y fortalecer las estructuras de abajo hacia arriba.

En el encuentro participó la dirigencia de los 18 municipios

En este sentido, Jesús Castillo, vocero regional de Fuerza Vecinal en Aragua, mencionó que en la actividad participaron integrantes de todos los municipios, para así poder organizarse de una mejor manera, “escuchar a todos nuestros ciudadanos, conocer donde tenemos debilidades y fortalezas”.

Recalcó que esperan construir un gran partido en la entidad aragüeña; “estamos enfocados en convertirnos en un movimiento de movimiento, crecernos y que el día de mañana seamos la primera fuerza del estado y tengamos la capacidad de unir todos los factores políticos para poder avanzar y ser una luz de esperanza”.

Por su parte, Pedro Campos, alcalde del municipio Lamas del estado Aragua; manifestó que Fuerza Vecinal en un proyecto e iniciativa que va de la mano del ciudadano de Santa Cruz; “las personas están muy entusiasmadas y de la mano con ellos estamos realizando trabajos, tenemos una directiva municipal muy comprometida y cohesionada con el ciudadano”.

Pedro Campos, alcalde del municipio Lamas del estado Aragua

El burgomaestre destacó que se trata de llevar mensajes a las comunidades; esto a través del ejemplo y el buen trabajo, “una lucecita y esa llama que debe seguir creciendo, llevar un mensaje de esperanza y motivacional para que los ciudadanos sepan que estamos allí con ellos; estamos entregados de corazón para darle solución a la problemática de nuestro municipio”.

De igual forma, Josy Fernández; alcalde del municipio Los Salias del estado Miranda, manifestó que en cuanto a las elecciones primarias para escoger a un candidato único para las elecciones presidenciales pautadas para el año 2024; Fuerza Vecinal siempre ha estado a favor de un proceso de elecciones donde se puedan contar todos.

Josy Fernández, alcalde del municipio Los Salias del estado Miranda



“Esto para que de verdad salga un candidato único, ya tenemos una experiencia de las pasadas elecciones; donde más allá que alguno de nosotros apoyamos a un candidato diferente, al final nos unificamos en uno, eso lo tenemos que buscar ahora; más allá de una plataforma o algún grupo que puedan estar en la misma”.

Fernández recalcó que ya han tenido conversaciones con la plataforma de algunos factores políticos; ya que a su juicio deben existir unas elecciones primarias a la brevedad para definir el candidato presidencial; “en Aragua vamos a venir el tiempo que sea necesario, en este estado se prendió una lucecita, hoy tenemos un alcalde en el municipio Lamas que realiza una gran labor; así como los otros 31 alcaldes que están en Fuerza Vecinal”.

Autoridades que lideraron la actividad

Por último; informó que se encuentran preparando una organización importante para las primarias, “esto más allá de que salgamos con candidatos propios o no, Venezuela lo que necesita es unidad; acá no va a existir un Mesías político, eso no existe, pero si debe existir una unidad de abajo hacia arriba con todos los venezolanos; para que alguien lidere un proyecto para retomar y poder gobernar este país y buscar los cambios necesarios”.

MÓNICA GOITIA | elsiglo