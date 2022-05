El candidato de derechas a la Presidencia de Colombia Federico Gutiérrez se mostró este miércoles “muy preocupado” por la falta de una auditoría externa internacional en las elecciones convocadas este domingo; tras las irregularidades denunciadas en las pasadas legislativas de marzo.

“A mi me preocupa mucho que no se vaya a dar la auditoría externa internacional porque a día de hoy todavía no se han aclarado las irregularidades que se han denunciado en las elecciones legislativas”; aseguró el aspirante de Equipo por Colombia ante los medios.

Frente a esto, convocó “a los organismos de control (…) a que nos den garantías a los candidatos, a los ciudadanos y a toda Colombia de que estas vaya a ser unas elecciones justas, libres y donde se defienda y se respeta la democracia”.

El martes el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció que no se contrataría a una empresa internacional para llevar a cabo la auditoría electoral tras descartar a la empresa costarricense; que se había mostrado interesada en liderar el proceso por no cumplir con los requisitos ni la documentación necesaria para concederle el contrato.

No habrá auditoría internacional; los organismos de control electoral informaron, a pesar de esto, que sí se seguirá con la firma que ya estaba contratada para llevar a cabo un proceso a nivel nacional.

La Registraduría, ente organizador de las elecciones, está cuestionada desde que en las legislativas del 13 de marzo hubo una diferencia de decenas de miles de votos entre el preconteo y el escrutinio definitivo que afectaron sobre todo al Pacto Histórico; formación de izquierdas liderada por Gustavo Petro, favorito en las encuestas.

PROPUESTAS DE GOBIERNO

“Fico” Gutiérrez, que se disputa un segundo puesto y el pase a la segunda vuelta con el populista Rodolfo Hernández según las últimas encuestas, hizo un llamado a los colombianos para que salgan a votar “de manera masiva”; que “la votación sea tan abrumadora que no puedan cometer fraude”.

El aspirante de Equipo por Colombia presentó este miércoles diez líneas de acción que priorizará si llega a la Casa de Nariño; entre ellas medidas orientadas a “superar la pobreza (…), especialmente donde hay madres cuidadoras”.

También aseguró que en el ámbito de la educación trabajará para “transformar todo el sistema de formación laboral”, “cerrar la brecha para los jóvenes que no han tenido oportunidades”.

“Fico” indicó que pedirá al Congreso “que disminuya su periodo de vacaciones, que haya más actividad legislativa”; reducirá el 10 % de los gastos burocráticos. También expuso medidas para agilizar la creación de empresas, así como la ejecución del fondo de regalías.

Asimismo, prometió la “descongestión de cárceles y reestructuración del sistema penitenciario”; además de dar cumplimiento a los acuerdos de paz con las FARC y “hacer que las FARC le cumplan a sus víctimas”.

“El nuestro será un gobierno de regiones, tendremos cinco planes inmediatos para las regiones”; detalló, entre los que están estructurar el plan para lograr la reducción de las tarifas de energía en la costa Caribe y recuperar la seguridad en las ciudades, agregó.

Colombia está a las puertas de unos comicios electorales en los que elegirá al próximo presidente; el escenario más probable es que no se resuelva en esta ocasión y se tengan que medir los dos candidatos más votados en una segunda vuelta el 19 de junio.

FUENTE: EFE