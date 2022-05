Ayer en horas de la tarde inició Campeonato Nacional de Fútbol de Salón, con la participación de Zulia, Barinas, Táchira, Bolívar, Distrito Capital, Carabobo, Miranda y Aragua como estado anfitrión, todos los partidos se van a realizar en gimnasio Mauricio Johnson del Polideportivo Las Delicias del municipio Girardot de Maracay, actividad que cuenta con el apoyo de la gobernadora Karina Carpio que con su política de espacios deportivos abiertos, se organizó la copa que lleva su nombre.

Luis Rangel, presidente de la Asociación de Aragua acompañado con los directivos de las diferentes asociaciones

Desde el 25 de mayo a las 2:00 pm hasta el domingo 29 de mayo, se lleva a cabo el Campeonato Nacional de Fútbol de Salón, donde están los estados que se comprometieron a participar la 1ra copa avalada por la Federación Venezolana de Fútbol de Salón, así lo informó el presidente de la Federación Venezolana de Fútbol de Salón, Ismael Guada.

Guada comentó: “Me siento muy contento de estar aquí en Maracay, gracias al presidente de Asociación de Fútbol de Salón de Aragua, que organizó esta copa a nombre de la gobernadora de Aragua, Karina Carpio, quien brindó el apoyo para llevar adelante este evento tan importante para el deporte balompédico en nuestro país”. Afirmó Gada presidente de la Federación de Fútbol de Salón.

Igualmente aseguró Guada, que Venezuela cuenta con unas invitaciones internacionales para participar en eventos en Colombia, y eso gracias a las buenas relaciones con la Asociación Mundial de Futsal, reguladora de la práctica del Fútbol de Salón o Futsal.

Guada aspira hacer unas mesas de trabajo para intercambiar ideas con los entrenadores y dirigentes que asistieron al Campeonato Nacional y establecer qué proyectos pueden desarrollar de aquí a diciembre del presente año.

ASÍ JUGARÁ EL FEMENINO

La selección de Aragua femenino abre el campeonato ante su homóloga del Zulia, hay que decirlo las chicas de Aragua es una selección conformada por varios municipios, se espera mucho de ellas, se cree que estén metidas en la final. Al finalizar juegan la chicas de Miranda vs Carabobo, ambos partidos interesantes, descansa Distrito Capital.

Mientras que los caballeros jugarán a partir de las 5:00 pm siendo el Aragua el abridor de la jornada: primer partido Guerreros del Valle (Aragua) vs Longaray, a las 6:00 pm Aragua vs Carabobo, a las 7:00 pm CNR vs Bolívar, 8:00 pm Táchira vs Rotaria, y finaliza la jornada a las 9:00 pm Barinas vs Cachorros de Aragua.

