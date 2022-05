La vida de David Ortiz cambió cuando ingresó al Salón de la Fama, pertenecer a un selecto grupo de jugadores y estampar tu nombre en la historia de las Grandes Ligas no es tarea fácil de lograr.

Ortiz es el cuarto jugador nacido en República Dominicana que ingresa al Salón de la Fama



Con 46 años, David Ortiz Ortiz es el cuarto jugador nacido en República Dominicana que ingresa al Salón de la Fama, uniéndose a Juan Marichal, Martínez y Vladimir Guerrero.



Hace dos meses que Ortiz se convirtió en un inmortal para la mejor liga de beisbol en el mundo, a pesar de que la exaltación es la recompensa de sus esfuerzos durante las temporadas que disputó en la gran carpa, el dominicano siente que su “vida cambió”.



Hace tres años “Big Papi” recibió un disparó en su país natal, una circunstancia que le permitió vivir con otro enfoque. “Tiene que concentrarte en hacer las cosas bien y velar por la gente que te acompaña”, declaró este lunes en un torneo benéfico de golf.



“La vida sigue. No se sabe lo que pasará después”, añadió al recorrer el campo en un carrito de golf para después sacarse fotos con los jugadores participantes.



Ortiz goza de un buen momento, aprecia el cariño que recibe constantemente de la afición y que le recuerdan cuando estuvo activo como jugador.

“Nunca me aburro”, dijo al ser entrevistado por AP. “Es algo que es fabuloso recibir amor y devolverlo”.

Durante la competencia de golf el ex jugador de los Medias Rojas lució una gorra con el logo de Cooperstown mientras firmaba grandes cantidades pelotas, Ortiz aseguró que ha logrado autografiar tres millones de esféricas aproximadamente.

“Ya no firme como antes”, bromeó.

