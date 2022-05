El partido Primero Venezuela es un movimiento que surgió el 5 de enero del año 2020, a través de la génesis de la Rebelión de Las Regiones, y a lo largo de su historia reciente se ha enfocado en crear una estructura partidista que escuche a la gente.

El diputado Luis Parra de visita en elsiglo

Así lo manifestó Luis Eduardo Parra, diputado de la Asamblea Nacional y presidente nacional de este nuevo partido, quien destacó durante una visita al diario elsiglo que esta PV busca escuchar a los venezolanos y resolver juntos los problemas que los afectan a diario.

“Esto fue para romper con la polarización política que existía en el país en ese momento, por dos sectores que habían secuestrado la política y se creían dueños de la verdad y del país”, dijo.

Recordó que un grupo de líderes electos en el periodo del año 2015 – 2020 “fuimos expresando a lo interno, en nuestra condición de oposición, la profunda preocupación por la condición política errática que se llevaba y nos conducía a caminos llenos de fracasos; frustración y desesperanzas”.

Asimismo, el parlamentario destacó que en ese momento a los venezolanos se les había hecho una oferta de cambio político, sin embargo, a su juicio, era solo una fantasía; y “producto a esos errores se terminó estafando la esperanza de los ciudadanos, entramos al camino de la locura, al punto de ponernos al margen de la Constitución, y por ello; esos diputados decíamos que teníamos que rescatar esos derechos constitucionales que estaban siendo violentados”.

También te puede interesar: Usuarios de entidades bancarias solicitan más oficinas en Maracay

Parra señaló que eso los llevó a solicitar respuestas a Juan Guaidó y su equipo, quienes encabezaban el Parlamento en ese entonces. Peguntábamos “qué había ocurrido con la ayuda humanitaria; queríamos saber qué estaba ocurriendo con Monómero, pero nadie nos daba respuesta, por lo que decidimos generar ese movimiento”.

Destacó que cuando en 2019 tomaron la decisión fueron acusados de corrupción; “nos dijeron que estábamos vinculados al Gobierno, pero sabíamos que todo eso era consecuencia del desespero político; y como estábamos tocando sus intereses; fueron acusaciones infundadas y hasta el día de hoy le pedimos que nos demuestren con pruebas sus acusaciones, algo que no han realizado, ya que las mismas fueron con la finalidad de aniquilarnos moral y políticamente”.

DECIRLE LA VERDAD A LOS CIUDADANOS

Luis Parra señaló que todos los miembros de Primero Venezuela tienen en sus principios hablar con la verdad a los ciudadanos, por lo que enarbolaron unas banderas de luchas claras: respetar la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las instituciones.

“Comenzamos con el proceso que denominamos la Rebelión de las Regiones; nuestra primera bandera de lucha es decirle la verdad a las personas, la segunda era con una visión profundamente nacionalista, es decir, que los problemas de los venezolanos los teníamos que resolver nosotros los venezolanos; y la tercera era comenzar el camino de la reinstitucionalización, tener institución que realmente brinden soluciones a los problemas de los venezolanos y sin parcialidad política”.

Parra precisó que la vía electoral es el camino para lograr un cambio en el ámbito político; pero esa propuesta no era bien vista en el seno de la oposición guaidocista; “en ese momento hablar de elecciones era decir que éramos unos colaboracionista, traidores; pero lo asumimos con mucha valentía y hoy el tiempo nos da la razón, ya que no había otro camino que la ruta electoral y la reinstitucionalización. Tocaba renovar el Poder Legislativo como cada 5 años lo establece la Constitución; por ello fuimos a elecciones, siempre dijimos que era un error no participar en los comicios”.

Parra destacó los logros del partido Primero Venezuela

En este sentido, lamentó que las políticas extremistas truncaron el camino del cambio; “logramos un nuevo Consejo Nacional Electoral; entendimos que a través de la participación y con el voto se podían lograr grandes cambios; el problema no es la unidad, es con quién te unes. En años anteriores fuimos unidos, pero no obtuvimos ningún logro y esto es porque en torno a quienes nos unimos no representaban la opción del cambio; es decir, el método no es infalible”.

De igual forma; Parra señaló que muchos ciudadanos dejaron de creer en los partidos políticos y liderazgos; “las personas en las calles ven a los políticos como mentirosos y corruptos, por eso decidimos hacer política desde la realidad y apartarnos de la virtualidad. Se debe ir a la Venezuela profunda, de la que ahora todo el mundo habla, allí es donde está la esencia de nuestro accionar político”.

Parra recalcó que Primero Venezuela es un movimiento político que representan una opción de cambio; “construir una alternativa política de abajo hacia arriba con los liderazgos de cada uno de los municipios, que no es nada más del sector oposición, sino es un movimiento que se creó para abrirle paso a esos liderazgos genuinos, auténticos que estaban siendo apartados desde cada una de esas tendencias ideológicas”.

NUEVOS LIDERAZGOS POLÍTICOS

Durante su visita a elsiglo; Luis Parra destacó que con sólo tres meses de fundación de la organización política participaron en comicios y lograron obtener casi 350 mil votos; “ese fue el comienzo de una organización política joven que tiene un rol fundamental histórico. Somos el punto de equilibrio entre dos visiones y estamos atrayendo lo mejor de ellos para comenzar la reconstrucción del país como nuestra primera labor fundamental”.

El diputado de la AN reiteró que no es posible el cambio político en Venezuela por otra vía que no sea la electoral y a través del voto, “desde ese momento nos han cuestionado, pero siempre dijimos que para la verdad; el tiempo, y para la justicia, Dios. Hoy quienes llamaron a la abstención han entendido que el pasado 21 de noviembre del 2021 se selló el nuevo liderazgo emergente del país, por primera vez ganamos más de 120 alcaldías, tenemos gobernaciones; tenemos muchos espacios que estaban en manos del Gobierno”.

Destacó que se trata de un trabajo arduo, que es posible lograr mediante acuerdos, como en toda democracia, “todo tiene que ser en el marco que establece la Constitución para dirimir. El Parlamento tiene tres funciones fundamentales que son legislar, controlar el gasto del Ejecutivo nacional y la tercera es servir de foro de debate público por excelencia. Allí es donde están las grandes decisiones del país”.

Parra aseguró que no es verdad que hoy en día no se pueden construir acuerdos con quienes gobiernan; “la idea es encumbrar al país hacia el bienestar, crecimiento de todos los sectores políticos, sociales, culturales, deportivos y económicos que es el que tanto reclaman nuestro país, hemos logrado un gran avance”.

Destacó como ejemplo de acuerdos políticos las megas elecciones de noviembre del año pasado; “una mega jornada electoral que para nosotros significó un antes y un después. Quienes quedaron en la política del extremismo cada día son menos y no tienen cabida en un sistema democrático”.

Parra detalló que no ha sido un camino fácil pero que, poco a poco, lo van recorriendo; “nosotros sabemos que Nicolás Maduro es el presidente más débil que existe a nivel popular, pero que obviamente los egos y las ambiciones, han pretendido que estos dos extremos estén allí y que él país continúe padeciendo las consecuencias”.

PAÍS CLAMA POR RECUPERACIÓN

Luis Parra señaló que en la actualidad los ciudadanos venezolanos claman por la recuperación económica y destacó que no les importa la pelea de los políticos contra políticos, ni candidatos para primarias.

“Nosotros no andamos en esa ruta; nosotros estamos en la construcción de una fuerza con una fórmula que hemos decidido transitar, las cuales son unión popular, de todos aquellos que quieren un cambio en cada rincón del país y por eso vamos al encuentro en este recorrido permanente, ya que para nosotros la calle no es nueva y no lo hacemos en época de elecciones; lo adoptamos como una condición de vida”.

Recalcó que hacer política de abajo hacia arriba es lo que les ha dado resultado: tienen diputados, alcaldes, legisladores y concejales, “en ese proceso vamos a construir una fuerza para preguntarle una opción propia o con un acuerdo político a los venezolanos, esto de cara a lo que será el año 2024, nosotros dijimos que en esta cruzada que denominamos independencia; democracia y libertad”.

El parlamentario destacó la importancia de la vía electoral

El parlamentario destacó que esto significa que creen que el liderazgo opositor en el país debe actuar sin ningún tipo de presiones; ni chantajes, tutelajes o injerencia; “la patria se defiende, ya que la patria no es nadie; aquí mandan y deben mandar los venezolanos. La democracia es el mejor sistema del mundo; y se debe democratizar las opciones y los liderazgos, que cada uno de ellos sea a través del voto y el reconocimiento del trabajo. Estamos en una política distinta donde apoyamos liderazgos emergente que apoyen y quieran ayudar a la construcción del país”.

Por último; Parra manifestó que los ciudadanos deben volver a tener el poder de decidir qué hacer; “no una libertad que esté sometida al chantaje a través de programas sociales, nosotros queremos romper con ese tipo de chantaje y es la libertad que queremos presentarle al pueblo de Venezuela. El 80% de los venezolanos rechazan a quienes están al frente de los instrumentos de poder; pero también rechazan a quienes estafaron la esperanza del pueblo, se burlaron y se enriquecieron con los activos del país sin llegar al Gobierno”.

PERFIL DE LUIS PARRA

Fue miembro de Primero Justicia.

El 6 de diciembre de 2015 es elegido diputado a la Asamblea Nacional.

Fue candidato a la gobernación del Estado Yaracuy.

El 5 de enero de 2020 fue electo presidente de la Asamblea Nacional para el año 2020.

En la actualidad es diputado de la Asamblea Nacional.

Presidente Nacional del partido Primero Venezuela.

MÓNICA GOITIA | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA