Ribenses enardecidos por el nuevo aumento del pasaje

Este semana estuvo marcada por un acto que dejó a los ribenses “boquiabiertos”, pues los transportistas de la entidad realizaron un nuevo incremento en el costo del pasaje urbano, subiendo la tarifa de 1.00 bolívar a 1.50 en el caso de las rutas cortas, mientras las largas sobrepasan los 2.00 bolívares.

Los transportistas aplicaron su ajuste en el eje Este

Ante este panorama alcista, los pasajeros de esta parte del eje Este, alegaron que el alza es un exabrupto con respecto a la situación que se vive actualmente. Calificaron, la medida de arbitraria, ya que hasta el momento el aumento no está abalado ninguna gaceta oficial.

Por tanto, los ciudadanos piden a gritos el pronunciamiento de la primera autoridad del municipio Ribas, Juan Carlos Sánchez, e intervención de los entes competentes, pues el pasaje los está consumiendo, ya que no sólo es costoso, sino que no hay efectivo completo para cancelarlo; esto sin dejar a un lado el “paupérrimo” servicio.

Los pasajeros del eje Este se quejan del servicio

Romina Liendo, mientras esperaba un bus para dirigirse a su sitio de trabajo manifestó: “Estoy en desacuerdo con todo lo que es el aumento del pasaje, cualquier tipo de servicios y insumos básicos, puesto que estamos pasando por un momento de crisis y tenemos que ayudarnos todos y este alza lo que hace es afectar a la población, tanto en lo económico, como social y emocional.

Todas las familias estamos organizados y un aumento por más pequeño que sea, afecta”.

En concordancia con Liendo, la señora Sofía Campos agregó: “Como siempre los camioneteros hacen lo que les da la gana y los gobernantes no hacen nada, solo solaparlos. Nuevamente juegan con la gente y nadie hace nada. Hoy salí con 2,00 bolívares y me quedé en la calle cuando me exigieron que pagara completo o no me subía a la unidad. Ya uno ni trabajar va a poder, porque hablar con los colectores es un peligro por lo violentos que son y el lenguaje tan soez que manejan”.

Carlos Bueno dijo: “Se sabe que todo ahorita esta costoso y los transportistas son ciudadanos igual que nosotros, pero no pueden hacer ese tipo de aumentos, cuando hay tantas cosas que nos están afectando, la calidad de vida está muy costosa. A mi parecer para realizar este tipo de gestiones deben hacer una mesa de trabajo con las comunidades y llegar a un acuerdo, no de esa forma tan injusta, donde nos afectan directamente no sólo por el incremento, sino por el maltrato que uno recibe y el mal servicio”.

Por su parte, Irene Fuenmayor expresó: “Que raro que los transportistas hagan y deshagan, ya uno no puede confiar en las autoridades, porque no hacen ni pio. Yo no me quejará tanto del aumento, si el servicio por lo menos lo valiera, pero resulta que aquí en Ribas, no hay medidas de bioseguridad, montan a todo el mundo, parado sentado y si pueden arrodillados. No obstante, te maltratan te dicen groserías y ahí si no hay ley que nos proteja, porque para ellos no existe”.

En resumidas cuentas, en las paradas estas rutas en el centro de la ciudad de La Juventud, lo que se escucha es murmureo, en relación a la desaparición del operativo, contra el abuso de transportistas, es por ello que se espera una pronta actuación a fin de que se defienda al pueblo y se restablezca lo establecido en las gacetas.

DANIEL MELLADO | elsiglo