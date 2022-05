Se agudiza la situación del combustible en Maracay

La situación con el combustible se agudiza cada día, poniendo en riesgo el servicio del transporte público en la entidad.

Al respecto, los conductores aseguran que son pocas las unidades que tienen el privilegio de poner combustible subsidiado, por lo que no les queda más remedio que adquirir el gasoil a precio internacional para poder laborar.

Luis Andrade, presidente de la línea Unión Civil Caña de Azúcar| foto: JOEL ZAPATA



En este sentido, Luis Andrade, presidente de la Unión Civil Caña de Azúcar, hizo un llamado al Gobierno nacional para que se aboque, “lo más pronto posible”, a solventar dicha problemática que ya lleva al menos 10 días agudizándose.

“Los transportistas de la región nos vemos en la obligación de echar combustible a precio dolarizado para poder prestar un servicio a nuestro usuario, ya que es una necesidad para ellos. Desde Unión Civil Caña de Azúcar, en conjunto con el Frente Unido de Transporte, estamos haciendo la lucha para que se haga más factible ese tema porque últimamente hemos observado que se hace caso omiso”, precisó.

Asimismo, destacó que hace algunos días se llevó a cabo una reunión en Caracas, de la cual no salieron soluciones concretas a la problemática; “nos dicen que hay 77 estaciones de servicios para el suministro del combustible subsidiado al transportista, pero vemos que solo una vez a la semana se surte el combustible, pero haciendo colas kilométricas, que hasta nos toca quedarnos a dormir”.

HORA CERO, PERO SIN PARO

Mencionó que entre los acuerdos establecidos en dicha asamblea en Caracas destaca la convocatoria a la “Hora 0”, pero no para generar zozobra entre los usuarios, sino por necesidad y por la estabilidad de los transportistas; “queremos que el mismo usuario se dé cuenta del problema que tenemos: nos falta combustible”.



Andrade aclaró que los transportistas no están en condiciones de llamar a un paro; a pesar de que la situación lo amerita; sin embargo, “en el caso de que tengamos que ir a paro lamentablemente será inducido por la situación del combustible. Nosotros no estamos en la capacidad de llamar a un paro porque no es la necesidad, hay un ajuste en el costo del pasaje que se presentó en los últimos días, pero tampoco nos da la base para echar combustible dolarizado”, argumentó.

