Fiscalía y Cicpc investigan “mala praxis” a gato mestizo

Una dama denunció el lunes en el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas del sector 8 de Caña de Azúcar en el municipio Mario Briceño Iragorry que su mascota, un gato mestizo adulto, falleció el pasado domingo, cuatro días después que le hicieron una intervención quirúrgica (esterilización).

Revuelo este martes en la morgue de Caña de Azúcar, cuando se corrió la voz de la autopsia del gato

La señora llegó a las instancias judiciales, considerando que el deceso del minino, al que llamaba “Chichigua”, se debió a mala praxis del veterinario tratante.

Transcendió, que el jueves pasado, a éste gato lo llevaron al médico veterinario para castrarlo; ya era una operación programada, por lo que la señora, muy temprano, se presentó con el animal adulto al consultorio.

Se tiene entendido que la intervención fue rápida. Cabe destacar que la propietaria decidió esterilizarlo porque de acuerdo a sus testimonios, el felino “era muy tremendo y se la pasaba por el sector donde viven dejando descendientes regados”.

Cumplidas las horas de recuperación, “Chichigua” recibió el alta médica, por lo que su dueña se lo llevó a casa. “Todo salió bien”, diría el especialista que realizó la intervención, quien además recomendó colocar los medicamentos correspondientes y detalló aspectos para la rápida mejoría del gato.

El día viernes, el animal siempre estuvo echado, posiblemente producto de los efectos de la anestesia. Ya el sábado, se movía, pero su dueña observó que no se levantaba mucho, además escuchó durante el día, reiteradamente, los maullidos de su gato; eso le preocupó por lo que llamó al veterinario y éste le recomendó el tratamiento a aplicar, que era prácticamente el mismo que le dio prácticamente 72 horas antes.

“Chichigua” pasó mal noche, diría su dueña. “Tuvo diarrea y vomitó” argumentó en el Cicpc la señora; “Además, ya no se levantaba, no tenía fuerzas”, comentó. “Pero lo peor de todo, que mi gato, fiel animal, murió el domingo, no aguantó”, subrayó.

Con el dolor de la pérdida de su felino – su fiel compañero – ella decidió, ese domingo, darle sepultura en el patio de su casa. Horas después, tal vez buscando respuestas a lo ocurrido, hizo varias llamadas, y algunos de sus interlocutores le recomendaron que con todos los derechos de ley, solicitara una investigación.

Fue así, como el lunes, bien temprano, se dirigió al Ministerio Público y al Cicpc a realizar la denuncia. “Deseo saber las causas de la muerte de mi gato”, recalcaría la denunciante.

Inmediatamente se iniciaron las averiguaciones; los detectives tuvieron que desenterrar el felino y trasladarlo a la morgue de Caña de Azúcar para que los médicos forenses de guardia, y los técnicos, llevaran a cabo la autopsia al animal.

Por solicitud del Servicio Nacional de Medicina y Ciencia Forense, se dio la orden que dicho procedimiento lo realizara un médico veterinario forense, adscrito a ese ente, por lo tanto, el doctor Leopoldo Rodríguez, se dirigió de Caracas a Maracay, el martes, a realizar la autopsia.

Este evento se puede considerar como la primera autopsia a un animal que se realiza en Venezuela desde el punto de vista legal (aseguran muchos que no hay antecedentes de este tipo de procedimiento).

Para los conocedores en el área, lo ocurrido en la morgue de Caña de Azúcar, el martes, marca un procedente importante en torno al tema de los derechos animales en el país.

Hasta anoche, no se había logrado conocer los resultados de la evaluación forense del gato; será en el día de hoy que las autoridades del Ministerio Público o del Cicpc se pronuncien sobre el caso.

HBRI | elsiglo