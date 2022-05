Quienes residen en el sector 5 de la urbanización Las Mercedes, municipio Ribas, específicamente los de la calle 3, denunciaron el estado deplorable e intransitable en el que se encuentra la vía, luego de que presuntamente cuadrillas de Hidrocentro y la Alcaldía procedieran a realizar un arreglo en la red de aguas servidas.

Los vecinos deben convivir con ese foco de contaminación

Y es que según explicaron los vecinos, tienen padeciendo esta dificultad desde hace por lo menos cinco días, cuando funcionarios pertenecientes a los entes competentes del Estado, se dirigieron a la zona para excavar y resolver un problema, que se estaba registrando con filtraciones de aguas residuales. Sin embargo, al “supuestamente” resolverlo procedieron a retirarse, con la promesa de que la dificultad no volvería.

Sin embargo, no fue así no, ya que las lluvias acaecidas recientemente colapsar las tuberías, causando no sólo el bote de cloacas, sino además el hundimiento de la capa asfáltica, creando por consiguiente una laguna de desechos y con ella la interrupción del libre tránsito.

Carlos Torrealba, residente de la zona, informó que este inconveniente los está aquejando de manera directa en su buen desempeño de la vida diaria, a consecuencia de un mal trabajo en la red de cloacas. Señaló, que pese a que trataron de solucionar, como siempre sólo fue un pañito de agua tibia, ya que nuevamente se presentó el problema y ahora peor.

La laguna de cloacas se desborda por toda la vía

“Esto pasa cuando no hacen trabajos de calidad, nosotros como vecinos estuvimos pendiente de todas las labores que se estaban realizando, pues era un problema que teníamos por años, no obstante, si nos percatamos de que la solución no iba a durar mucho, porque en vez de colocar tuberías nuevas, repararon las viejas y sellaron.

Esto es una falta de respeto porque nosotros como ciudadanos necesitamos buenos servicios y este es uno”, expresó Torrealba.

De acuerdo con lo opinado por el vecino, la señora Ninoska Reyes comentó que este brote de cloacas los está afectando terriblemente, ya que no sólo son los malos olores, sino además la gran cantidad de plaga con las que tienen que convivir en sus hogares.

“De verdad es bastante tedioso, creo que peor fue el remedio que la enfermedad, porque antes claramente había un problema, pero ahora estamos nadando en él, mi casa está llena de zancudos y moscas; vivo con personas mayores y niños; y de verdad tengo el Jesús en la boca, porque lo que falta es un brote de dengue, porque las autoridades andan es lanzándose fotos, en vez de estar pendiente del pueblo. Nosotros necesitamos más que fotos y arreglos en el centro de la ciudad, es que se metan a las zonas donde si hay problemas”, dijo.

La calle está prácticamente intransitable

La afectada agregó que estos problemas con la vía y la red se aguas servidas no sería el único, ya que el mismo se acentúa con la falta de alumbrado público. “Todo por aquí está en la penumbra, ojalá y el problema de las cloacas fuera el único, pero no, hay otros que lo ponen peor”, puntualizó.

Entre tanto, los denunciantes hacen un llamado a las autoridades de mantenimiento de Ribas, al alcalde Juan Carlos Sánchez, para que tomen cartas en el asunto y hagan los enlaces necesarios para solucionar estos problemas que no les permite tener una calidad de vida digna.

DANIEL MELLADO | elsiglo