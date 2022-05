Maracayeros catalogan de “abuso” el nuevo aumento del pasaje

Usuarios se mantienen molestos y a la expectativa tras el aumento del precio del pasaje en las diferentes rutas urbanas y suburbanas de la entidad, no obstante hasta ayer ningún ente se había pronunciado para confirmar ni desmentir dicha medida, lo que causó gran malestar en los pasajeros.

Usuarios rechazan el aumento arbitrario del pasaje

Los ciudadanos se quejaron que al montarse en la unidad colectiva el colector simplemente exige la tarifa, y quien no lo tenga lo bajan sin compasión. Manifestaron que la línea La Coromoto está cobrando 1,50 bolívares, sea ruta interna o hasta el Terminal. En cuanto a la ruta Turmero-Maracay, ya se ubica en 2,50 bolívares.

En este sentido, Yuleima Martínez, usuaria, catalogó como un completo “abuso” el aumento, cuando las unidades no presentan Gaceta Oficial al público, “aumentaron sin avisar, somos muchos los que salimos a las calles con el pasaje completo, el efectivo ahorita está un poco difícil, y ahora vienen y suben el pasaje, me parece muy mal”.

Comentó que le tomó por sorpresa el ajuste del pasaje y le tocó pagar la nueva tarifa porque necesitaba llegar a tiempo a su lugar de trabajo, “tuve que pagar de Campo Alegre hasta el Terminal 1,50 bolívares, cuando anteriormente pagaba menos, hasta el momento no he escuchado que salgan y desmientan ese aumento, tocará seguir pagándolo”.

Por su parte, Jazmín Gámez señaló que son algunas las unidades que se encuentran cobrando el aumento, pues en las que ella abordó le cobraron el pasaje normal, “si he visto que algunas camionetas por ejemplo las de Turmero pasan, el colector se baja y le dice a la gente que el pasaje aumentó, te cobran al subir, tengo rato acá en la parada y ya lo he visto varias veces”.

Asimismo, destacó que nadie ha informado respecto a un aumento en el pasaje, tomando por sorpresa la noticia, “yo quedé sorprendida, no tenía conocimiento de que el pasaje había aumentado, cuando me dijeron tragué grueso, lo único que me acompaña es un bolívar y eso es lo que voy a pagar hasta el hospital”.

Por otro lado, Josefa Corona acotó que tanto los conductores como los colectores de las diversas líneas de transporte público de la localidad hacen “lo que les da la gana con los usuarios” y nadie hace nada, “día a día ellos tratan mal al público, las personas de la tercera edad tenemos que pagar pasaje porque si no, no nos subir a la camionetita”, denunció.

Finalmente los usuarios hicieron un llamado a las autoridades para que tomen cartas en el asunto, pues destacaron que lo poco que ganan se le irá en pasaje para toda la semana.

HERNÁN GONZÁLEZ | elsiglo