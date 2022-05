Ellas son las 10 mejores mamás de las películas de Disney

El papel de una madre es fundamental en nuestras vidas, y eso es algo que no solo tenemos claro en la realidad, sino que también ha sido presentado en más de una ocasión en la pantalla grande. Algunas de las producciones que más han resaltado por mostrar el gran amor de madre en sus cintas, son aquellas creadas por Disney, pues nos han presentado historias de superheroínas, reinas, diosas y hasta una tetera mostrando que al amor de una madre siempre será incondicional, único e irremplazable.

Hicimos una recopilación de las mejores mamás que han existido en Disney. Aunque sabemos que no hay mejor mamá que la tuya, no pudimos agregarla a la lista. Pero seguro amarás y recordarás los mejores momentos de estas mamis en las películas de tu infancia.

Señora Potts – La bella y la bestia

El amor de esta tetera es inmenso, pues además de cuidar y proteger a su pequeño hijo, también brinda todo su cariño a Bella cuando la separan de su padre y se queda sola en el castillo.

Señora Jumbo – Dumbo

Uno de los personajes más representativos del amor de una madre a sus hijos. En la película se ve cómo defiende ante las críticas de todos a su pequeño hijo, lo protege y se sacrifica por él.

Reina Elinor – Valiente

Al darse cuenta que Mérida no sigue el patrón de comportarse como la princesa que es, la reina Elinor cree que está fracasando como madre. Pero cuando se convierte en oso, se da cuenta que Mérida no está mal y ella no está cometiendo ningún error al criarla, sino que cada hijo tiene gustos e intereses distintos.

Kala – Tarzán

Kala es el claro ejemplo de que una madre no es la que engendra, sino la que cría. Además, mostró al mundo que todos somos iguales, y que debemos respetar a todos los seres vivos sin importar su especie.

Helen Parr (Elastigirl) – Los increíbles

Elastigirl es esa madre que decide dejar su vida profesional para dedicarse de lleno al cuidado del hogar y de sus hijos.

Reina Arianna – Enredados

La reina Arianna es un personaje que demuestra que el amor de una madre es eterno, pues nunca dejó de esperar el regreso de su hija. En la película nos muestra cómo, año con año, en el aniversario del nacimiento de Rapunzel, mandaba iluminar el cielo con luces para que su hija supiera que la esperaban en casa.

Kanga – Winnie the Pooh

Además de su adorable aspecto, Kanga es la madre que, sin importar el lugar, demuestra su afecto en todo momento a sus hijos. ¡Cualquier lugar es bueno para un abrazo!

Perdita – 101 Dálmatas

Perdita es la madre que nos muestra que, a pesar de encargarse de criar a muchos hijos al mismo tiempo, los ama a todos por igual. ¡El amor de una madre no tiene distinciones!

Te recomendamos: ¡De terror! La nueva colección de Balenciaga causa revuelo en las redes

Sarabi – El rey león

La mamá del rey león es el claro ejemplo de que una madre ama a sus hijos desde el primer momento. A pesar de que pasen los años, su amor jamás se terminará.

Bonnie Hopps – Zootopia

Bonnie nos muestra a una madre que, sin importar sus propios miedos, apoya a su hija en todo momento para que cumpla todos sus sueños y metas.

elsiglo, con información de OkChicas