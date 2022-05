Kim Kardashian recibió un mechón de pelo de Marilyn Monroe

Kim Kardashian no solo tuvo la oportunidad única en la vida de usar un vestido icónico de Marilyn Monroe, sino que también recibió algunos mechones de su cabello como regalo.

FOTO: CORTESÍA



Antes de la MET Gala 2022, que se celebró el pasado 2 de mayo, Kim estuvo en la sede central del museo Ripley’s Believe It Or Not, donde le obsequiaron una caja plateada que contenía un mechón real del cabello rubio de Marilyn.



Las imágenes del momento se publicaron en la cuenta de Instagram del museo que muestran cómo Kim abre con entusiasmo el regalo, sin embargo, ella no se esperaba lo que encontraría dentro.



“Está bien, esto es realmente genial o un poco extraño, pero es con quién estás haciendo negocios, ¿verdad?”, se escucha decir a un miembro del personal de Ripley.



Luciendo muy sorprendida Kim expresó de inmediato: “¿Qué es esto?”.



Cuando el equipo de Ripley le dijo de qué se trataba, se quedó boquiabierta y luchó por encontrar las palabras mientras abrazaba a todos los que la rodeaban.



“¡Oh, Dios mío, literalmente voy a hacer un vudú loco!”, bromeó y agregó: “Esto es muy especial para mí. Muchas gracias”.



“¡Durante la prueba del vestido MET Gala de Kim Kardashian en Ripley’s Believe It or Not! Nuestro equipo la sorprendió con una caja plateada que contenía un mechón real del icónico cabello platinado de Marilyn. Su reacción al obsequio es la esperada. Está debidamente sorprendida por el gesto”, se lee en la publicación que hizo el museo.



Kim trabajó con el equipo de Ripley para adquirir el vestido de Jean-Louis que Monroe usó para cantarle a John F. Kennedy en 1962 y usó la pieza en la alfombra de la MET Gala.



Sin embargo, el New York Post informa que Scott Fortner, historiador de Monroe, tiene información contradictoria sobre el mechón de cabello que podría refutar la situación por completo. El sitio web y las cuentas de redes sociales de Fortner, The Marilyn Monroe Collection, realizaron una inmersión profunda en la noche de celebración de cumpleaños y quién peinó a Monroe esa noche.

