En Payita no cuentan con servicios públicos eficientes

Vecinos de la calle principal del sector Payita en el municipio Santiago Mariño, se quejan de las diversas problemáticas que los afectan a diario, entre las cuales destacan el mal estado de las vías, las fallas en el servicio de alumbrado público y los botes de aguas servidas que corren libremente por la zona.

Las vías se encuentran en pésimas condiciones

En este sentido, María Reposo, habitante del lugar, manifestó que a diario se vive una calamidad en el sector en cuanto a los servicios públicos, pues la situación se complica cada día más y los organismos institucionales no van muy seguido por el lugar y no conocen las problemáticas que se viven en Payita.

María Reposo

“Son muchos los problemas que se presentan en el sector, a diario vivimos con un sinfín de carencias que nos dificulta en vivir bien, las calles se encuentran en muy mal estado, según nos dicen que ya pronto lo van a solucionar, pero esos huecos ya tienen años, la luz falla constantemente y más ahora con el inicio de las lluvias todo se agravará”, precisó.

Las aguas servidas recorren la calle de punta a punta

Del mismo modo, señaló que hay un grupo de vecinos que se encuentran trabajando por la comunidad pero no es suficiente, ya que a medida que solucionan un problema se generan tres, “cada día sale algo nuevo, lo que si puedo decir que no nos ha hecho falta el agua, gracias a Dios contamos con pozos, el aseo urbano si pasa pero la gente igual arroja la basura donde no debe”.

Por su parte, Luis Palma, residente de la zona, mencionó que en la comunidad hay tantos problemas que no caben en un pendrive de 32 gigas, simplemente no hay calidad de vida en el sector, “si nos enfocamos en la raíz de las problemáticas de la comunidad vamos a lo más importante, tenemos centro de votación pero no tenemos escuelas, porque no las hay, sólo hay 4 tubos parados, aparte hay una deficiencia en el servicio de agua, lo de la electricidad sabemos que es a nivel nacional, pero aquí abusan”, exclamó.

Luis Palma

Asimismo, destacó que las calles se encuentran completamente a oscuras y hasta el momento ningún ente gubernamental se ha pasado por la zona para ver como se vive, “básicamente esas son las problemáticas, más una reciente sobre un transformador que se dañó y algunas casas tienen más de 5 días sin luz, dicen que están por arreglarlo pero hasta que yo no tenga la plata en mi cuenta no puedo decir que me depositaron”, bromeó.

MÁS DE 6 DÍAS SIN LUZ

Los habitantes del sector Payita aprovecharon la presencia del equipo reporteril de elsiglo para denunciar que desde hace más de 6 días algunas casas del sector se encuentran sin servicio eléctrico debido a la falla en uno de los transformadores que da energía en el sector.

Explosión de un transformador dejó sin luz a varias familias

Detsy Valor, vocera de la comunidad, declaró que ya la problemática había sido reportada a los organismos correspondientes y estaban a la espera del transformador, el cual había sido enviado desde Caracas.

Detsy Valor

“Nos informaron que ya los dos transformadores de 50 fueron enviados y estamos a la espera de que lleguen para ya dar solución a este inconveniente que se presenta desde el sábado en la madrugada cuando hubo una explosión y dejó a varias familias sin servicio eléctrico”, finalizó.

HERNÁN GONZÁLEZ | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA