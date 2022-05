Verstappen ganó el Gran Premio de Miami de Fórmula 1

Max Verstappen compuso un fin de semana lleno de contratiempos para ganar el Gran Premio de Miami de la Fórmula 1, el primero de la historia, en una batalla que si bien duró todo la carrera con Charles Leclerc, se definió en gran parte en la largada. El mexicano Sergio Pérez, coequipero de Max en Red Bull, terminó en cuarto sitio, aunque estuvo cerca de robarle el último lugar del podio a Carlos Sainz.

El neerlandés de Red Bull ha ganado los tres GP’s que ha iniciado y también la Sprint en Imola, mientras que se fue con las manos vacías en dos abandonos. Carrera que termina, carrera que termina érez se mantiene tercero de la clasificación con 66 puntos.

Es la vigésimo tercera victoria en la trayectoria de ‘Mad Max’ en la Fórmula 1, con lo que empató a su suegro Nelson Piquet y Nico Rosberg en el lugar 12 de todos los tiempos. Su podio fue el número 63 para quedarse en solitario con el décimo puesto de la historia de la F1. George Russell terminó en quinto lugar delante de su compañero en Mercedes, Lewis Hamilton.

LA CARRERA

En la largada Max Verstappen superó a Carlos Sainz, mientras que Leclerc y Pérez se mantuvieron primero y cuarto, respectivamente. En la vuelta 9, Verstapppen atacó a Leclerc, quien parecía haber perdido ritmo y al final de la recta de los pits lo pasó para apoderarse del primer lugar.

Yuki Tusunoda empezó el desfile por los fosos al ingresar en la vuelta 11, mientras Kevin Magnussen que fue al de Haas para cambio de neumáticos.

Checo Pérez se mantenía a segundo y medio de Sainz,, mientras que Verstappen abrió la ventaja a 3.5 sobre Leclerc. En la vuelta 17, Checo Pérez entró en zona de DRS detrás de Sainz, pero luego comentó por el radio que estaba perdiendo poder del motor, pero su ingeniero le decía que todo estaba bien.

“Estoy perdiendo poder, no se ve bien”, “Estoy perdiendo 4 segundo en la recta”, comentó Pérez en el radio con cierta desesperación. Sigue Falla 5.0, falla del sistema híbrido de la unidad de potencia.

Lewis Hamilton fue a pits en la vuelta 22, mientras que Leclerc se detuvo por neumáticos duros dos giros después para sustituir las medias, en un intento de hacer un “undercut”. Regresó a la pista en el cuarto puesto a 27 segundos de Verstappen y 8.6 de Pérez.

En la 26, Verstapppen entró a los pits por duras y regresó en segundo lugar a 7.3 segundos de Sainz, quien heredó momentáneamente la punta. La detención lo dejó más de 8 segundos adelante de Leclerc, con Pérez en medio.

En la 78, tanto Sainz como Pérez entraron a los boxes. El español tuvo una parada de 5.4 segundos, larguísima, casi el doble de lo esperado, lo que dejó al Mexicano a 5.4 segundos del Ferrari cuando se reincorporaron.

Tres pilotos que iniciaron con gomas duras apostaron por quedarse en la pista lo más posible: George Russell, Esteban Ocon y Nicholas Latifi.

En la vuelta 41 se dio un muy violento choque de Lando Norris en su McLaren, cuando el AlphaTauri de Pierre Gasly sufría para tener al auto en la pista y los monoplazas tuvieron un contacto. Fue la llanta delantera izquierda de Gasly con las trasera derecha de Norris, quien se proyectó con furia contra la barrera. Salió el Safety car.

Ese momento lo aprovechó George Russell para entrar a los pits y salir en séptima posición.Checo Pérez también entró a pits por mediias sin perder lugar en una excelente detención.

Lewis Hamilton fue preguntado en el radio por su ingeniero si quería entrar a pits: “No me preguntes, hombre, no me lo dejes a a mí”. “OK, sigamos dentro”.

Esteban Ocon manejó una estrategia de “nada que perder”, luego de iniciar desde los pits en último lugar. Con llantas duras se mantuvo 41 giros con ellas y luego montó suaves en décimo lugar.

La bandera verder ondeó al negociarse el giro 46, a 11 del final, con la expectativa de ver si Pérez atacaría a Sainz, quien tenía llantas duras de 18 vueltas.

Sainz aguantó el ataque de Checo Pérez, pero ahí no terminaba el peligro. También Leclerc estaba muy cerca de Verstappen y el mexicano no aflojó y en la 49 se activó el DRS.

Así, Bottas cedió frenteta los dos Mercedes que se pusieron quinto y sexto, con Hamilton y Russell. Pero luego Lewis casi tocó el muro y los rebasó su compañero.

En la 50, el público se puso se pie con el ataque del Ferrari sobre Verstappen, dos batallas simultáneas, Red Bull vs Ferrari, Ferrari vs Rede Bull. Max vs Charles; Carlos vs Checo.

En al 52 Checo se fue por dentro, pero frenó muy tarde y Sainz recuperó la posición y algo de terreno que parecía le daría un respiro al español. Al final, los cuatro primeros dieron emociones, pero no hubo cambios después del Safety Car.