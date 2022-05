Obsequios para las madres se vendieron como pan caliente

Los variados y creativos presentes con motivo del Día de las Madres se vendieron como pan caliente durante este domingo, cuando los aragüeños salieron a las calles en busca de ese obsequio especial para regalar a mamá.

Las tradicionales flores siguen siendo las preferidas de las reinas de la casa

De hecho, los comerciantes del centro de Maracay catalogaron de “exitosas” estas ventas activadas por el poderoso amor maternal.

Al respecto, Sarina Gallardo, comerciarte, expresó que el movimiento en cuanto a las ventas de arreglos y presentes estuvo bueno, pues desde muy temprano la gente acudió a los distintos puestos o puntos de ventas en busca de ese detalle especial.

“Hubo buen movimiento, esperábamos que fuese así, estamos muy contentos porque teníamos tiempo si ver tanto movimiento de personas por el centro de Maracay”, dijo Gallardo.

Sarina Gallardo

Asimismo, detalló que los presentes más buscados fueron los arreglos con globos y dulces, los cuales cuestan desde 7 dólares en adelante; “son algo accesibles, sabemos que la cosa no está muy buena, pero no por eso íbamos a dejar pasar el Día de las Madres por debajo de la mesa, por ello, decidimos vender a precios accesibles para que las madres recibieran un lindo regalo en este día”.

Por su parte, Deysi Morales, quien ofrece detalles en cerámicas y porcelana, manifestó que, a pesar de que todo el día estuvo muy movido, “no he logrado vender nada, hay muchos comercios con detalles de moda, como los arreglos con globos, me imagino que por eso no he visto mucha luz”.

Deysi Morales

Igualmente, Nazaret Díaz destacó que en su negocio los productos volaron, y no se dio abasto para tantos pedidos; “hemos tenido buena venta, hemos vendido casi todo, yo le ofrezco al público rosas por unidad a partir de un dólar. Ya los arreglos con dulces y dedicatorias salen un poco más costosos pero igual se las han llevado”.

Nazaret Díaz

Para finalizar, Díaz destacó que desde hace mucho tiempo no se visualizaba un buen movimiento de consumidores en las calles maracayeras y consideró que esto es muestra de que economía se está activando nuevamente, y tiene la esperanza de que así permanezca los próximos días.

HERNÁN GONZÁLEZ | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA