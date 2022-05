“La función de un concejal es elevar la voz de los ciudadanos”

Con más de 30 años dedicado al servicio público, Francisco Solórzano, concejal del municipio Girardot, manifestó durante una entrevista en el diario elsiglo que su trabajo es estar de la mano con los ciudadanos, escuchar sus problemáticas y tratar de buscar una solución a la colectividad.

Solórzano señaló que durante su recorrido por las comunidades de Maracay, ha corroborado que la mayoría de los sectores presentan colapsos de aguas residuales, ante lo cual considera necesario analizar la problemática y atacarla de forma eficaz, para que los vecinos de Girardot puedan volver a vivir tranquilos en sus hogares.

“En las calles de todo el municipio se observan las aguas negras, los vecinos sufren y padecen a diario, en la comunidad de La Coromoto tienen problemas de aguas residuales desde hace cuatro años, sus habitantes han denunciado y no se ha recibido ningún tipo de respuesta al respecto”, indicó Solórzano.

Asimismo, destacó que justamente frente al Ambulatorio de la comunidad de La Coromoto el sistema de aguas negras se encuentra colapsado, “han denunciado y los entes que les corresponde no les han dado ninguna solución, se debe hacer una sustitución de tuberías y el alcalde Rafael Morales es el responsable de dar la respuesta”.

El edil mencionó que esto representa un gran problema de contaminación, “tenemos mucha preocupación por la cercanía con el centro de salud, allí atienden a las personas con problemas de salud, y no son las condiciones más adecuadas para ello”.

En este sentido, el concejal de Girardot señaló que en la Calle 105 también de La Coromoto presentan desbordamiento de aguas residuales, “nos indicaron que en el mes de abril se realizaría la sustitución de tuberías, pero hasta la fecha no nos han dado ninguna respuesta y las comunidades continúan padeciendo de este problema, son más de 40 familias que ya no pueden ni disfrutar de sus patios”.

GIRARDOT LLENO DE BASURA

Francisco Solórzano manifestó que otro problema que afecta a la población del municipio Girardot, es la recolección de basura, ya que indicó que en la mayoría de las comunidades el servicio del aseo urbano no pasa con frecuencia, lo que ha ocasionado acumulación de basura en las calles.

“El problema de la basura radica en que el sistema de recolección no es con la misma frecuencia de antes, es decir, no pasan la misma cantidad de día, situación que no se enciende, ya que existe un solo gobierno municipal, regional y nacional, que son de la misma corriente y deben solventar las problemáticas de los ciudadanos”.

En este sentido, recalcó que los vecinos deben caminar varias cuadras para llevar la basura hasta la avenida principal, lugar donde pasa el camión del aseo urbano, “no existe un sistema de recolección domiciliario como existía antes, y obviamente las personas no pasarán hasta 15 días con los desechos dentro de sus casas”.

AGUA POTABLE

El concejal del municipio Girardot, Francisco Solórzano, indicó que otro problema que afecta a los ciudadanos de Maracay es el mal servicio del sistema de agua potable, destacando que en aquellas comunidades donde llega el vital líquido, no es en las condiciones adecuadas.

“Es un agua que no está apta para el consumo humano, su olor y color no es el adecuado, en el Sur de Maracay el problema es mucho mayor, además aquellas zonas donde tienen pozos, las bombas se encuentran dañadas, el agua es vital para el consumo humano”.

Además, Solórzano denunció que los vecinos deben recorrer largas distancias para poder abastecerse de agua potable, “desde el barrio Campo Alegren deben buscar agua hasta Santa Ana donde hay pozos, esto no es posible, debería de haber servicio óptimo para los ciudadanos”.

PROBLEMA DEL LAGO LOS TACARIGUA

Francisco Solórzano manifestó que los habitantes del Sur de Maracay se encuentran desesperados y atentos ante la llegada de las lluvias, ya que el problema del Lago Los Tacarigua no se ha resuelto y los que padecen sus consecuencias son los vecinos.

“Son más de 230 familias que no han tenido respuestas, tienen más de 12 años esperando, se tiene que vivir la situación de esas personas para entender lo grave que están pasando y las condiciones inhumanas como deben vivir”.

Destacó que muchas personas de esas zonas presentan enfermedades respiratorias, de la piel, “deben vivir con esto, en algunos casos las personas deben caminar sobre tablas y ladrillos dentro de su propia casa, además que los baños no les sirven, esas personas piden respeto a la Constitución y a los Derechos Humanos, ellos deben vivir en esas condiciones graves”.

Solórzano hizo un llamado al la gobernadora Karina Carpio, para que la misma se aboque solventar la problemática, “entre todos debemos de una vez por todas solventar este problema, familias que viven bajo temor cuando hay lluvias, no son las mejores condiciones y es necesario solventar”.

Por último, Francisco Solórzano señaló que los concejales son una voz y su trabajo es hablar por las personas, “tal vez no tenemos la solución ejecutiva y administrativa, pero el pueblo nos dio un mandato como concejal y es llevar sus problemas hasta lo más alto para así poder resolverlos.

MÓNICA GOITIA | elsiglo

fotos | KARLA TRIMARCHI