Imperio norteamericano y la UE atacan sistemáticamente a Eurasia

Para entender de fondo el conflicto de Rusia-Ucrania, es necesario circunscribirse a las complejidades que surgen en el mundo, basadas en los bloques de poder. El analista internacional Ángel Tortolero Leal fue invitado a una conferencia que se realizó en el auditorio de la Cámara Municipal de Girardot en Maracay, para abordar sobre el asunto, expresando que esa situación ocurre en virtud de detener el avance de nuevas políticas hacia los mercados de occidente y que esa guerra es un ataque a la multipolaridad.

Doctor Ángel Tortolero Leal, analista internacional



“Es la guerra de Occidente contra Rusia, y no digo que es Ucrania contra Rusia, porque Ucrania es apenas la plataforma por donde el imperio norteamericano y la Unión Europea han venido atacando sistemáticamente a Eurasia con el gobierno ruso a la cabeza”, expuso.

Indicó que la confrontación entre Rusia-Ucrania (o viceversa), no puede apreciarse desde lo pequeño, porque simple reduce el conflicto a simplemente a una lucha de poder por conquistar territorio, “y eso no está planteado en ningún caso”.

Rusia no quiere tomar Ucrania y mucho menos que los ucranianos quieran tomar a Rusia- señaló el especialista, agregando que desde la posición de “occidente” la situación entre esas naciones va para largo, que obligará a una reconfiguración de equilibrios.



“Por ello hablamos de un nuevo orden internacional, que es necesario y urgente. En el marco de la multipolaridad, creo, se vaya diluyendo por la parte diplomática y que no caigamos en una confrontación de marca mayor que nos afecte a todos. Un virus que suelten en Ucrania no afecta sólo a los ucranianos, y si llega a Venezuela, no sólo mata chavistas”, aseveró.



Tortolero Leal manifestó que los bloques de poder se están elevando con mucha fuerza en este siglo XXI, caso de China en el Asia, conjuntamente con sus contradicciones propias (el modelo comunista chino versus a los modelos neoliberales y capitalista de los países que son circundantes al coloso asiático); en el África, Sudáfrica; en América Latina-Caribeña el eje correspondiente a los países que creen en la multipolaridad y la autodeterminación, es decir, “estamos hablando de Nicaragua, Cuba, Venezuela, pronto Brasil y Colombia, segurísimos estamos, que los movimientos y grupos sociales emergentes están marcando cambios políticos en el caso de Paraguay y Uruguay. Entonces, frente a un mundo de la multipolaridad, el imperio cae en desgracia y desespero en virtud que pierde el poder hegemónico que mantuvo durante el siglo pasado”, enfatizó.



Recordó que el conflicto Rusia-Ucrania no nació ayer. Data desde hace ocho años y el gobierno ruso ya lo había advertido por la violación de acuerdos firmados.



En la conferencia, el invitado mencionó que en Ucrania hay un gobierno “nazifascista”,colocando un mal actor al frente de esa nación (Volodímir Zelenski). “Pero en qué terminó? estamos al borde de una guerra mundial, producto de las ambiciones de occidente y de sus resistencias por no perder su hegemonía y poder”, acotó.



Recientemente EEUU, dijo Tortolero Leal, sacó las tropas oficiales de Afganistán, región del Cáuca, frontera con Irán, por lo que se habla de situaciones geopolíticas de extremada importancia. “Al sacarla de territorio afgano la sustituyó por empresas contratistas o mercenariados, que en el caso nuestro, lo conseguimos en los mercenarios colombianos, formados en las autodefensas, probadamente formados, con siete bases militares para más de 200 escuelas de autodefensas, eso quiere decir, mercenarios. Por ello vamos a tener una gran cantidad de riesgos en las cuales estamos presentes, de lo que no escapamos los venezolanos”.

Ahí está Colombia. Nos amenaza directamente -con flagrancia- con el apoyo de los Estados Unidos de Norteamérica; el martes el presidente Biden termina reconociendo nuevamente a Juan Guaidó, que pareciera ser otro mal chiste- resaltó.

En la conferencia, el especialista acotó que Venezuela fue excluida, junto a Cuba y Nicaragua de la Cumbre de las Américas. “Fuimos excluidos por primera vez en la historia, Venezuela no irá. Es una aberración total, porque si es la Cumbre de las Américas tienen que estar presentes todos los que son americanos”, sentenció Tortolero Leal.

HBRI. | elsiglo

foto | JOHNNY GARCÍA (pasante)