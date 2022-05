Exigen justicia por muerte de Katherine Ramos y César Bermúdez

Amigos y familiares de los músicos Katherine Ramos (22) y César Bermúdez (44), víctimas mortales del accidente vial registrado en la noche del 27 de abril en el cruce de las avenidas Aragua y Dr. Montoya, se concentraron a las afueras del Complejo Cultural “Santos Michelena”, con el fin de exigir que este caso no quede impune y que la justicia castigue al responsable de acabar con estas prometedoras vidas de dos jóvenes músicos, miembros del grupo Kairos.

En la movilización también estuvieron presentes representantes del gremio artístico musical y otros ciudadanos del municipio Girardot, que se acercaron para apoyar a los familiares, quienes están inmersos en una profunda tristeza por la irreparable pérdida.

La concentración fue para que se haga justicia

Asimismo, se propusieron trasladarse hasta el aledaño Palacio de Justicia, con la finalidad de que introducir una solicitud de audiencia, con el fin de que la familia pueda canalizar sus inquietudes.

En este sentido, Acilio Ramos, padre de la vocalista del grupo musical Kairos, Katherine Ramos, aseguró que esta iniciativa surge con el propósito de hacer presión y solicitar a los entes judiciales que profundicen las investigaciones, para que así este caso no quede impune.

“Eso fue como un proyectil contra una bicicleta, hubo una imprudencia de parte de la persona que conducía el vehículo pesado”, expuso el padre de Katherine sobre la violencia del impacto contra el vehículo conducido por “Piwi”.

Acilio Ramos

También explicó que junto a su esposa decidió salir a buscar a Katherine, pues no llegaba; “mi esposa y yo salimos a recorrer la vía que siempre han hecho cuando van a traerla y nos conseguimos con esta desagradable sorpresa”, comentó Ramos, quien quedó impactado al ver el vehículo Centauro prácticamente aprisionado contra la pared por la camioneta blindada.

Aseguró que el pavimento estaba mojado por la llovizna de aquella fatídica noche del 27 de abril, y resaltó que el conductor de la camioneta blindada no tomó en cuenta las condiciones climatológicas ni mucho menos tuvo precaución al llegar a la intercepción.

“La camioneta impactó contra el carro de nuestro amigo Piwi (César Bermúdez), arrastrándolo hasta una pared, donde fallecen las dos personas instantáneamente”, dice Ramos.

PROCEDIMIENTO IRREGULAR

Tras llegar al lugar del accidente, Acilio Ramos trató de acercarse hasta los vehículos para certificar que su hija y su amigo estaban involucrados, pero supuestamente los funcionarios policiales no se lo permitieron.

“Los mismos policías levantaron los cadáveres, los metieron en la camioneta y se los llevaron, al módulo que esta allí en Samán de Güere”, comentó Ramos, asegurando que esa información se la confirmó una persona vinculada a la investigación.

Asimismo, durante esa triste noche, solicitó información sobre el ocupante de la camioneta Chevrolet, modelo Tahoe, la cual presuntamente le fue negada por los funcionarios presentes. “El conductor era un asiático. Los funcionarios que levantaron el accidente no quisieron dar ningún tipo de información sobre esta persona”, dijo.

NO FUE HOMICIDIO CULPOSO

Por su parte, la abogada de la familia Ramos, Dra. María Eugenia Amundaray, comentó que este caso no se puede asumir como un homicidio culposo, como se estaba manejando al principio, argumentando que es de notoriedad pública que el hecho reviste un delito de tránsito, específicamente un homicidio a título de “dolo eventual”.

“Él trasladaba (César Bermúdez) a todos sus compañeros que no tenían vehículo, él los trasladaba siempre, y las persona que lo conocen, saben que él no corría, que su carro tenía una falla mecánica que no le permitía tener exceso de velocidad, y distintas circunstancia te generan un dolo eventual, y no una culpa como hacen ver”, destacó la jurista.

Dra. Maria Eugenia Amundaray, abogada defensora de los familiares de las víctimas

Amundaray explicó que a petición de la familia, convocaron a otros parientes y allegado para que se acerquen al Palacio de Justicia, y acompañarlos en una pequeña manifestación, para que el presidente del Circuito Judicial les otorgue una audiencia y ser escuchados.

“Ellos están acudiendo a distintos organismos, distintos medios, para que esto no quede impune, se esté solicitando la reconstrucción de los hechos, una experticia mecánica del vehículo de César Bermúdez, para confirmar que no tenía condiciones para tener exceso de velocidad”, explicó la abogada, esperando que estas diligencias contribuyan a la aplicación de justicia.

“Ellos van a presentar un escrito ante el presidente del Circuito, con su propio léxico y sentimiento, aclamando por justicia”, concluyó su intervención.

QUE NO QUEDE IMPUNE

Ante estas explicaciones, familiares, allegados de las víctimas y parte del gremio artístico musical, solicitaron con firmeza justicia ante este caso, esperando que su concentración sea tomada en cuenta para que las investigaciones desemboquen en el fin correcto, que el culpable del siniestro vial reciba la sentencia adecuada a su delito.

“El llamado es a que no halla impunidad, que se haga justicia. Una persona tan irresponsable, con un alto nivel de irresponsabilidad, creyéndose que puede pasar sobre cualquier cosa o cualquier ser, no puede quedar en la calle”, solicitó Acilio Ramos.

Del mismo modo se expresó Freddy Blanco, quien pidió al Fiscal General de la República y al Ministerio Público, que este caso no quede impune. “Hablo en nombre del gremio artístico y musical de Aragua y Venezuela, aquí se está cometiendo un atropello atroz contra la legislación venezolana, se movilizó la escena del suceso, la actuación policial súper errónea. El fiscal y el ministerio público tienen que tomar acciones contundentes y ejemplarizantes”, comentó.

Freddy Blanco

Por último, Peter Camacho, familiar de Katherine Ramos, envió un mensaje a los jueces y demás autoridades judiciales para que tomen la decisión correcta; “que reine el soberano, la justicia”, sentenció.

Peter Camacho

Al finalizar las declaraciones se trasladaron hasta el Palacio de Justicia, pero un cordón policial impidió el paso de los manifestantes. No obstante, los dolientes una comisión logró ingresar el edificio judicial, pero hasta el cierre de esta edición no se manejaba información oficial sobre la respuesta recibida.

