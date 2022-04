La primeras pruebas de la semana de Diego Simeone, el entrenador del Atlético de Madrid, para el partido del próximo sábado contra el Athletic Club en el nuevo San Mamés coinciden en el regreso a la titularidad de Luis Suárez; José María Giménez y Héctor Herrera; la suplencia de Koke Resurrección y las dudas entre Felipe Monteiro o Mario Hermoso para una de las plazas en la defensa y entre Renan Lodi o Matheus Cunha dependiendo de la elección del sistema y del puesto que ocupe Yannick Carrasco.

FOTO : REFERENCIAL

El portero Jan Oblak; el hoy lateral o carrilero derecho Marcos Llorente; el central Reinildo Mandava; el centrocampista Geoffrey Kondogbia, ya disponible tras cumplir un encuentro de sanción en la última jornada contra el Granada en el Wanda Metropolitano (0-0); y el atacante Antoine Griezmann completarían el once para el choque ante el conjunto bilbaíno, donde el Atlético pondrá de nuevo a prueba su ventaja en la cuarta plaza de la clasificación y sus posibilidades de alcanzar la segunda o la tercera, ahora dos puntos por encima suyo.

Son los primeros trazos de la probable alineación del técnico argentino, que probó dos variantes en la sesión matutina de este martes en la Ciudad Deportiva de la localidad madrileña de Majadahonda, con las bajas por lesión tanto de Thomas Lemar como Joao Félix; fuera de competición hasta el final de la temporada por sendas dolencias musculares. Tampoco podrá jugar en San Mamés Stefan Savic, que cumplirá un choque de suspensión.

El resto deberían estar aptos para el encuentro del sábado, una vez ya recuperados de sus lesiones tanto José María Giménez como Héctor Herrera, baja los últimos cinco y seis partidos, respectivamente, y directos al once ante el Athletic Club; según las pruebas del técnico. Antes de sus percances musculares, ambos eran fijos en el esquema de Simeone, que los repondrá en la titularidad en cuanto los tenga de nuevo listos.

El central uruguayo formará en la defensa. Ahí también parece seguro Reinildo Mandava, por el perfil izquierdo. La duda está entre Felipe Monteiro (cumplió sanción en la última cita ante el Granada por ciclo de cinco tarjetas amarillas) o Mario Hermoso (jugó el pasado miércoles de inicio ocho partidos después) para ser el tercero de los hombres de la zaga. A la derecha jugará Marcos Llorente; a la izquierda Renan Lodi o Yannick Carrasco.

El puesto del internacional belga también podría ser como extremo zurdo. En ese caso, la elección para el lateral sería el brasileño. Si es al revés, si Carrasco juega como carrilero, Matheus Cunha podría irrumpir en la alineación, que se completaría con Kondogbia, en el centro del campo; Antoine Griezmann, ya sea como delantero o por una banda; y Luis Suárez; que sería la referencia arriba, de vuelta al once titular de Simeone, después de que su suplencia ya haya sido una constante. De los últimos 14 duelos, jugó solo dos de inicio.

Éste sería el tercero, en esa secuencia, en el que partirá desde el once, tal y como se desprende de las pruebas de Simeone, que ha contado con él en cada una de las variantes que ha ensayado en su configuración del once contra el Athletic Club. Ha marcado once goles en esta temporada liguera. Es el mejor goleador del equipo, junto a Ángel Correa, también con once; aunque el argentino con 15 minutos de juego más que el ‘9’ uruguayo.

En las pruebas llama la atención la suplencia de Koke, indiscutible en las alineaciones de Simeone durante toda esta década, aunque no formó en ninguno de los equipos iniciales con los que ha probado el técnico tanto el lunes como este martes. El desarrollo de las próximas tres sesiones marcará si el capitán, finalmente, juega o no de inicio en San Mamés; al igual que Correa, que, de momento, apunta al banquillo en Bilbao.

EFE