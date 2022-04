Con cada nueva entrega de una película del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés), los fanáticos echan a volar la imaginación y comienzan a sacar sus conjeturas y deducciones de lo que va a suceder, con base en la historia contada en los cómics.

Después del estreno de la peli de Spider-Man: No Way Home en 2021, los fans quedaron emocionados y con ganas de ver más sobre el catastrófico multiverso que se desató. Esto provocó que la segunda entrega de la saga del mago favorito, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, se convirtiera en una de las secuelas más esperadas y los admiradores ya quieren que llegue el 5 de mayo para verla.

Sin embargo, a pocos días de su estreno, la cinta no llegará a todos los cines del mundo. Luego de rumores sobre la posible censura de la película protagonizada por Benedict Cumberbatch en Arabia Saudita, se confirmó la decisión de que queda oficialmente prohibida su reproducción en la región del golfo Pérsico.

En la ley islámica, la homosexualidad y todo lo que se refiere a mantener relaciones entre personas del mismo sexo o difundir contenido de cualquier cosa que hable acerca de ello es ilegal.

A pesar de que la película dirigida por el estadounidense Sam Raimi aún no se ha estrenado, la nueva cinta de Doctor Strange presenta a un nuevo personaje perteneciente a la comunidad LGBTQ+: la superheroína América Chávez, que es lesbiana tanto en los cómics como en el filme.

Razón suficiente para que la película sea censurada en la península arábiga, por lo que la preventa de boletos ya no está disponible en los sitios web de los cines de Arabia Saudita, Kuwait y Catar. Sin embargo, en los Emiratos Árabes Unidos sí se estrenará.

La decisión del país islámico no nos toma por sorpresa, ya que no es la primera vez que esto sucede. Anteriormente, Disney corrió la misma suerte con la peli Eternals, que fue totalmente prohibida en gran parte del golfo Pérsico por la inclusión de Phastos, el primer héroe gay de Marvel. Pero no es algo personal contra las películas del MCU, anteriormente tomaron la misma postura ante la cinta West Side Story, de Steven Spielberg, donde muestran un personaje transgénero.

En el caso de Eternals, los países árabes le pidieron a Marvel Studios que hicieran un ajuste a la película para poderla exponer en sus cines, a lo que Disney se negó rotundamente. Aunque al final, una versión editada logró proyectarse en los Emiratos Árabes Unidos.

