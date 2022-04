Trabajadores de la UCV en conflicto por las tablas salariales

Como insuficiente y alejado de la realidad económica del país, es considerado el ingreso salarial que perciben los trabajadores de la Universidad Central de Venezuela, así lo expreso Fidel Franco, secretario de reclamo del Sindicato Único de Trabajadores de esta casa de estudio.

Fidel Franco

Señaló el dirigente que con motivo del reciente aumento salarial decretado por el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, las autoridades de la Universidad presentaron un tabulador con todas las asignaciones salariales que dispone el contrato colectivo; sin embargo, esta fue rechazada por la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU).

“El Gobierno nacional aun está en mora con los trabajadores universitarios, nos adeudan varios beneficios, entre ellos la dotación de uniformes por más de cinco años, esto es una suma importante de dinero; pero aún así, todos los días nuestros derechos económicos son vulnerados al no aceptar el incremento en el tabulador, como lo establece nuestro contrato”, apuntó Franco.

Explicó el dirigente que el último pago que recibieron se observó un incremento, “veníamos de cobrar con base en el sueldo mínimo pasado, pero en esta ocasión el salario con el que nos cancelaron muestra un aumento, no lo que de verdad establece la contratación, pero es algo mejor”, destacó.

REUNIÓN DE TRABAJO

Informó Franco que en estos momentos hay una gran expectativa porque la dirigencia de la Federación de Trabajadores Universitarios de Venezuela (Fepuv), se encuentran trabajando en una mesa de negociación junto a la ministra del Poder Popular de la Educación Superior, Tibisay Lucena, y las autoridades de la OPSU, para revisar el incremento salarial y analizar las tablas de sueldos de los trabajadores.

“Tenemos muchas expectativas de esta reunión, ya que ellos son los encargados de aprobar los montos salariales, y se deben considerar múltiples factores como las primas, los cargos y la experiencia”, dijo.

Para el dirigente, el sueldo base de un trabajador universitario debe rondar los mil bolívares, a esto se le deben incluir las diversas primas y beneficios, muchos de los cuales se han perdido con la crisis económica.

CAMPUS EN RUINA

A pesar de ser integrante del sindicato, Fidel Franco cumple con sus labores a cargo del mantenimiento en la Facultad de Agronomía de esta casa de estudio, durante la visita pudimos realizar un recorrido y constatar las condiciones de la planta física.

Los salones de Agronomía con filtraciones y abandono

“La realidad de la universidad es que está en ruinas, las aulas, baños y oficinas requieren un plan de rehabilitación urgente para rescatarla y poder volver a la normalidad, para que los futuros profesionales de esta casa de estudio puedan recibir clases en un ambiente de comunidad y confort”, exclamó.

Explicó el trabajador que la humedad y filtraciones han carcomido todas las placas de cemento, causando el deterioro de los techos y poniendo en peligro a quienes ingresen a las aulas y oficinas.

Los baños están cerrados, ya que no cuentan con los herrajes, tapas y piezas sanitarias como pocetas y lavamanos. Las aulas especiales como la No. 6, que es un salón tipo auditorio, no está apto para recibir clases, el techo colapsó y el cielo raso se encuentra totalmente destruido.

El aula No. 6 perdiéndose ante la falta de recursos que tiene la UCV

Lo mismo pasa con el equipamiento de los laboratorios que no existe, imposibilitando el uso correcto de estos espacios y garantizando una oportunidad provechosa para los estudiantes.

ROBOS A LA ORDEN DEL DÍA

Comentó Franco que sumado a todo el abandono que está sufriendo el campus universitario por parte de las autoridades, hay que hablar de los robos de materiales y suministros eléctricos.

“Se están llevando desde los cables, breakers y suiches hasta los transformadores, última novedad que encontramos en días pasados, a pesar de esto nada pasa, no hay denuncia ni investigaciones y quienes resultan perjudicados son los estudiantes”, aclaró Franco.

MISIÓN VENEZUELA BELLA

Gracias a las remodelaciones que se están llevando a cabo en el campus de Caracas, varias personalidades de la Misión Venezuela Bella se han trasladado hasta Maracay para evaluar el estado de los núcleos de Agronomía y Veterinaria; sin embargo no se han concretado los proyectos de remodelación que se requieran en esta sede.

“Los encargados de la Misión vinieron y se reunieron con las autoridades, pero no hay nada en concreto del trabajo que se va a realizar en Maracay, ni fecha de inicio, no tienen cronograma de trabajo, esperamos que en los próximos días esto se defina y poder cambiarle la cara a nuestra casa de estudio”.

Te recomendamos: Trabajadores informales de Mariño exigen respuesta sobre adjudicación de terreno

VETERINARIOS SOLIDARIOS

La situación en la Facultad de Veterinaria es un poco diferente, allí los estudiantes se han organizado para realizar jornadas de mantenimiento, adecuar algunas aulas para poder ver clases y no retrasarse en sus estudios.

“En cuanto al cuido y mantenimiento de los animales, muchos de los egresados colaboran con alimentos, medicinas y atención para mantener la manada, de esta forma garantizar que los estudiantes pueden contar con los ejemplares necesarios para realizar sus prácticas”, concluyó Franco.

MAURICIO BOLÍVAR | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA