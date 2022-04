La celebración este domingo de la victoria en las presidenciales en Francia tendrá lugar en caso de victoria para el liberal Emmanuel Macron en un único enclave, el Campo de Marte, o en todo París en el caso de la ultraderechista Marine Le Pen; que hará un recorrido por los puntos más emblemáticos de la capital.

FOTO : REFERENCIAL

El actual jefe de Estado ya había intentado conmemorar su triunfo en 2017 en esa explanada a los pies de la Torre Eiffel en Francia; pero la alcaldía parisina le denegó su propuesta alegando que el Comité Olímpico Internacional iba a inspeccionar el lugar el fin de semana siguiente.

Se temía que el césped quedara deteriorado justo antes de que ese espacio fuera examinado en el marco de la candidatura de París a los Juegos Olímpicos de 2024, y Macron optó finalmente por la explanada del Louvre; con su imponente pirámide de cristal como fondo.

Este año, en el que aspira a un nuevo quinquenio no como candidato fuera del sistema; sino ya como inquilino del Elíseo, sí ha recibido el visto bueno municipal.

La zona, un amplio jardín público inaugurado en 1780, puede acoger a hasta 90.000 personas; frente a las 40.000 que según su equipo de campaña se congregaron en 2017, cuando batió a Le Pen en la segunda vuelta con el 66,1 % de los votos.

Le Pen ha congregado a sus fieles en el pabellón de Armenonville, en el bosque de Boulogne; en el oeste de la capital. Es un antiguo pabellón de caza del siglo XVIII, reconstruido en el XIX y que en el XX asumió plenamente su función como un espacio de recepción moderno, rodeado de naturaleza.

Los sondeos no anticipan la victoria de la líder de la Agrupación Nacional. Las encuestas publicadas hasta el viernes,;antes de la jornada de reflexión, otorgan al actual mandatario una ventaja de entre seis y 14 puntos.

Pero si hubiera una sorpresa de última hora la candidata tiene ya pensado extender su fiesta a toda la capital: según el diario Le Parisien, 13 autocares, los mismos con los que ha hecho campaña por el país, con su rostro en el lateral; acudirían en un primer momento a ese pabellón.

Desde allí, todo ese convoy, detrás del coche de quien sería la primera mujer presidenta de Francia; haría un recorrido por distintos lugares simbólicos de la ciudad, desde el Arco del Triunfo y la plaza de la Concordia hasta la de Bastilla y la de la República.

El equipo de Le Pen ha avanzado a Le Parisien que este cortejo tendría como punto final un lugar no desvelado; pero que está en el exterior y que no ha necesitado solicitar una autorización porque no habrá previsto ningún escenario.

Los primeros resultados se conocerán poco después del cierre de los colegios electorales este domingo a las 20.00 (18.00 GMT). La primera ronda, el 10 de abril; los clasificó a ambos para esta segunda con el 27,85 % de los sufragios en el caso de Macron y del 23,15 % en el de Le Pen.

EFE