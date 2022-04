La Lopnna lleva 22 años protegiendo a los menores de edad

El pasado 1° de abril la Ley Orgánica para la Protección del Niño Niña y Adolescente (Lopnna), cumplió 22 años de haber entrado en vigencia, tiempo en el cual este marco jurídico ha servido para garantizar el bienestar y el derecho a la vida de los menores de edad en Venezuela.

Evelin Díaz, directora de Sapanna

Dicha ley también ha servido para impulsar la creación de instituciones encargadas para dar abrigo, formación y protección a este sector etario.

Uno de ellos es el Servicio Autónomo de Protección y Atención de Niños, Niñas y Adolescentes de Aragua, (Sapanna) y de acuerdo a su directora, Dra. Evelin Díaz, dicho ente han buscado seguir al pie de la letra todo lo que la Lopnna establece.

“En todo este tiempo la Lopnna ha servido para fortalecer los derechos de los niños acá en Venezuela, esta ley ha transcurrido muchas etapas que para ella h influenciado en la sociedad y en las comunidades del estado Aragua, y con el avance de la creación de los Consejo de Protección, el Ideanna y nuestra institución ha buscado ayudar a nuestros niños”, comentó.

LABOR DE SAPANNA

La autoridad de Sapanna destacó que la Lopnna en los últimos 22 años ha sido referencia en el mundo, ya que este marco jurídico ha marcado la vértebra principal para garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

“La ley ha logrado establecer no digamos esa igualdad, sino ese derecho a nuestros niños a no ser maltratados, a no ser violentados, a tener una familia, a tener un nombre, un padre, una madre y de hecho, si ellos están en riesgo también la Lopnna establece que ellos también deben ser abrigados por el Estado, sustentando que deben tener alimentación y abrigo”, dijo.

Díaz afirmó que Sapanna es más que una institución para los menores, sino que ellos “son sus padres” cuando ese rol está ausente por algunas circunstancias como lo establece la ley.

“En esta etapa hemos querido darle esa protección, así como dice la Lopnna de que ellos no tienen ese riesgo de ser vulnerados, de que tengan ese valor, de que no solamente su familia está pasando alguna situación, el Estado está estableciendo también esa capacidad de tenerlos, de ayudarlos y de que van a poder contar con nosotros también”, añadió.

“Queremos resaltar que nuestra gobernadora Karina Carpio ha hecho énfasis en la relación prioritaria a los niños, niñas y adolescentes del estado Aragua. Porque Sapanna no es solamente una institución que presta su atención a los niños de Girardot, sino a todos los municipios de la entidad”, añadió.

Informó que además cuenta con varias casas de abrigo, centro socio productivo donde están los adolescentes con problemas de conducta. “En algún momento han hecho algo que debe corregirse y en un proceso educativo para posteriormente ser reinsertado a la sociedad. Le podemos garantizar capacitación, orientación, que ellos conozcan también el amor de Dios, y conozcan que es una familia y el afecto”, manifestó.

Para finalizar, destacó que cuentan con las herramientas adecuadas para mejorar la alimentación, la vestimenta y la calidad de salud a los menores de edad que acudan a ellos.

Tenemos un equipo multidisciplinario, psicólogos, educadores, está toda esta directiva. También se está implementando la parte educativa en general”, sentenció.

