La escasez de gasoil volvió a agudizarse en Maracay

Conductores y colectores de las unidades de transporte público que hacen vida en la ciudad de Maracay, aseguraron que conseguir combustible se ha puesto difícil, ya que el gasoil que ha llegado a las estaciones de servicio no es suficiente para todos, obligándolos a salir una vez a la semana o en su defecto parar la unidad hasta que lo consigan.

Las estaciones de servicio lucieron solitarias

En este sentido, Jhon Delgado, quien cubre la ruta de La Coromoto, aseguró que ni los métodos actuales para surtir de este derivado del petróleo son suficientes para trabajar una semana seguida.

“El miércoles nos anotaron en un listado para surtir combustible por medio de postulación de la línea, y allí nos citaron para ir a la estación”, comentó el conductor, quien aseguró que a pesar de la comodidad de esta modalidad es engorroso.

Jhon Delgado

Delgado afirmó que esta situación no se presenta nada más en el municipio Girardot, si no en todo el estado Aragua, comentando que muchos de sus colegas e incluyéndose pueden durar hasta más de 8 días sin laborar.

“Equipamos el miércoles y ese día trabajamos medio día, hoy vamos por el mismo camino y trabajaremos así”, dijo el transportista que es la mejor forma para rendir el gasoil y generar más ingresos para su hogar.

Delgado comentó que ante esta situación, pidió a los entes competentes tomar cartas sobre el asunto, ya que son ellos los que padecen la mayor parte de esta crisis. “Prácticamente el transportista es el que ha llevado solo la situación del combustible, porque el usuario no. Uno equipa, sale a trabajar y ellos no ven eso, pero nosotros los transportistas tenemos que hacer una cola de tres a cuatro días, y eso no es ganancia para nosotros” argumentó.

Del mismo modo piensa Gustavo Faneite, quien trabaja para una de las líneas de la ciudad de Maracay, confirmando que en los últimos días conseguir gasoil se ha puesto engorroso a comparación de hace unos meses atrás que pareciera el fin de la escasez de este combustible.

“Ahorita se está poniendo la situación fea porque no está fluyendo como antes, y no está llegando como tal”, comentó el ciudadano, afirmando que es la misma situación con la gasolina.

Gustavo Faneite

Finalizó diciendo que cuando los conductores o propietarios de los autobuses no consiguen gasoil subsidiado, deben ingeniárselas para movilizar el vehículo y así seguir trabajando. “Me imaginó que buscarán por otro lado para surtir, pero sí está fea la situación”, sentenció.

Es importante destacar que durante un recorrido por las diversas gasolineras de la Ciudad Jardín, se constató que después de las 10:00 de la mañana ninguna de ellas contaba con combustible.

De manera extraoficial se comentó que en la estación que está ubicada en el Terminal Central de Maracay, llega una gandola diariamente; no obstante, para este viernes no se reportó la llegada de esta unidad, notándose la ausencia de cola en esta parte del municipio.

No obstante, en la bomba que está ubicada en la calle Mariño cruce con la avenida Los Cedros, parece ser que sí tenía ante la presencia de varias unidades de transporte estacionada en uno de los canales de la vía.

Días atrás el presidente del Frente Unido de Transporte del estado Aragua, José Luis Trocell, afirmó que la problemática del combustible se está profundizando cada vez más, asegurando que esta situación hace que no se preste al servicio adecuadamente.

“Efectivamente se ha agudizado la situación con el combustible en el estado Aragua y en todo el país en general, no está llegando la gasolina y el gasoil llega muy esporádicamente, hay compañeros que se encuentran trabajando una vez a la semana para poder llevar algo de sustento a sus hogares”, comentó en su momento.

