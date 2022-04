El uso de la pasarela garantiza la vida

A pesar de los frecuentes reportes de accidentes de tránsito que se registran en la avenida Universidad, especialmente a la altura de la urbanización El Paseo, parece ser que hay transeúntes que hacen caso omiso al uso de pasos peatonales adecuados.

Hay que utilizar la pasarela para evitar una tragedia

Uno de ellos, son las pasarelas, en la cual ya hay lamentables cifras de personas que por no usar este importante medio, mueren por arrollamiento.

En este contexto, el equipo reporteril del diario elsiglo encuestó a los habitantes del municipio Mario Briceño Iragorry, y algunos fueron claros en afirmar que usar la pasarela es fundamental para cuidar su integridad física y no causar un mal rato a sus familiares y a los conductores.

Carlos Martínez, fiscal de la línea de autobuses que cubren la ruta El Limón-Maracay, aseguró que son muy pocas las personas que no utilizan la pasarela que conecta Caña de Azúcar con la urbanización El Paseo, siendo para preocupante esta situación.

“La pasarela frecuentemente no la utilizan, la mayoría de los peatones cruza la avenida, los accidentes y percances que hemos tenido es por la imprudencia quizás del usuario”, comentó el empleado de la línea de transporte.

Carlos Martínez

A criterio de Martínez, ve necesario que se ponga más carácter en este asunto en particular, para que no se eleve la cifra de muertos por arrollamiento en esta zona.

No obstante, confiesa que hay personas que les da “flojera” subir y bajar las escaleras, resultándoles incómodos para trasladarse más rápido de un lugar a otro. “Muchas veces yo estoy aquí y les digo: ‘suban la pasarela’, pero me responden que no lo hacen por los escalones”, dijo Martínez.

Para el fiscal ve factible que se acondicione o se cree otra pasarela en esa zona que disponga de rampas para mayor comodidad de las personas, sobre todo a las que padecen de una discapacidad motora o adultos mayores. “Si se le cambiaría el sistema de acceso hacia ellas si las usarían”, añadió.

Del mismo modo, Guillermo Rojas expresó su molestia por la imprudencia de las personas que diariamente pasan por debajo del paso peatonal.

“Hace una semana hubo un accidente de una joven que la arrollaron entonces el otro día, otro arrollamiento. Por eso es que suceden los accidentes”, relató el ciudadano.

Guillermo Rojas

Rojas resaltó que debido a su edad usa la pasarela para evitar problemas y reguardar su integridad física y pide a la ciudadanía a seguir su ejemplo. “Es la única manera de evitar el accidente, sino esto va a continuar”, recalcó.

OTRAS ALTERNATIVAS

Durante nuestro recorrido, se observó que muchas personas entre jóvenes y adultos mayores arriesgaban su vida para pasar la avenida Universidad, inclusive ver a motorizados pasar por el medio de la separación de la carretera para evitar dar la vuelta completa.

Entre la conversación con vecinos de Mario Briceño Iragorry, unos dijeron que es conveniente hacer una pasarela con rampas o que pongan reductores de velocidad en la carretera para hacer fluir el paso de los peatones.

No obstante, el señor Rojas dijo que esto no es la solución más viable, ya que a su juicio lo mejor es la conciencia y la precaución de los ciudadanos.

“No creo que eso sea la solución, para mi concepto no es viable obstruir o reducir el paso a los conductores en la vía. Es uno el peatón que debe tomar conciencia, para algo es que pusieron esa pasarela allí, para precisamente evitar tragedias”, resaltó.

Asimismo piensa Raquel Ochoa, quien luego de presenciar un siniestro vial hace años por la avenida Universidad, optó por cuidar su vida por encima de llegar rápido de un punto a otro.

“Esa vez chocaron a alguien en la calle y fue a parar por otro lado. Desde ese accidente mi esposo y yo usamos la pasarela”, comentó.

USEN LA PASARELA

Los ciudadanos de Mario Briceño Iragorry fueron enfáticos en pedir a la colectividad que usen la pasarela, ya que así evitarán causarle un mal rato a esos seres queridos que los están esperando en sus hogares o en cualquiera de sus destinos.

“Yo le hago un llamado a la comunidad de Mario Briceño que cuando necesiten cruzar la avenida Universidad, usemos la pasarela para que los peligros sean menores”, dijo Carlos Martínez.

Por último, Ochoa dijo que a pesar de cierta condición que la limita caminar mucho, ella usa la pasarela para así llegar a salvo y evitar males mayores.

“Hay que utilizar las pasarelas, hay que cuidarse, que Dios lo bendiga”, sentenció.

Es importante resaltar que otras personas dijeron que no usan la pasarela de noche debido a que esto representa un gran riesgo para su seguridad ante la posibilidad de sufrir un robo de sujetos desconocidos.

También se pudo notar que se cometen varias infracciones de tránsito en varios tramos de la avenida Universidad, viéndose reflejado en los pasos improvisados que se crearon para que los motorizados pasen de un sentido a otro sin mucha dificultad.

Aún así, la gran mayoría que hacen vida en este municipio, hicieron un llamado unísono para que cumplan con las normativas de tránsito, para garantizar una mejor calidad de vida, usen los pasos correspondientes para no pasar malos ratos.

LINO HIDALGO | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA