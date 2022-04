Aguas putrefactas incomodan a los vecinos de la calle Santa Marta

Vecinos de la calle Santa Marta del barrio San Carlos, parroquia Pedro José Ovalles del municipio Girardot, denuncian que conviven desde hace más de 8 meses con las aguas putrefactas en los frentes de sus casas, generadas por el colapso del sistema de aguas servidas, además de la pestilencia y mal olor que emanan las cloacas.

El colapso de las tuberías es evidente en la calle Santa Malta

Al respecto, Carmen Ladera, habitante del sector, expresó que “hace más de 8 meses se abrió un hueco en todo el medio de la calle porque las cloacas están rotas, como venía el gobernador de ese entonces, con el alcalde, a hacer una reunión por esta zona, taparon el hueco con toda la basura y escombros que encontraron, a raíz de eso ahora tenemos las aguas servidas en toda la calle, nuestras casas están inundadas de agua podrida”.

Ladera destacó que la problemática en los últimos dos meses se ha agravado ya que el agua que corre de punta a punta por la calle Santa Marta atrae mosquitos y zancudos portadores de enfermedades como el dengue y la chikungunya, “más de 300 familias que hacemos vida acá nos vemos afectados día a día, la gente del consejo comunal no hace nada, simplemente nos dice que pronto lo van a solucionar, de ahí más nada”.

Asimismo, describió que en temporada de lluvias la situación se pone peor ya que el agua no tiene para donde agarrar; “la hediondez es cada día más horrible. No cargamos el tapaboca por el covid sino por ese olor que es insoportable, cuando llueve sale el agua de cloacas y se nos mete a las casa, necesitamos pronta solución ya”.

Por su parte, Omar Rivero, afectado, mencionó que ya habían denunciado la situación con anterioridad para que le busquen pronta solución a la afectación pero solo colocaban “un pañito de agua caliente” y no reparaban la avería.

“Vienen y nos caen a embuste, acá no se aboca nadie, no viene nadie, solo cuando necesitan votos, hace algún tiempo vino un camión de la alcaldía pero no hicieron nada porque la problemática persiste, las tuberías están completamente colapsadas y ya se están metiendo a nuestras casas”, precisó.



Finalmente, Rivero hizo un llamado a las autoridades competentes para que se aboquen a la problemática que genera malestar entre los vecinos del sector, pidiendo así el apoyo de los diversos entes institucionales para una pronta respuesta ante el inicio de la temporada de lluvias ya que temen que la situación se salga de control.

HERNÁN GONZÁLEZ | elsiglo

fotos | ANGELO DURÁN- PASANTE