¿Por qué no debe cargar su celular en el automóvil?

Por lo general, la batería del celular se agota en los momentos menos oportunos, por lo que los usuarios buscan cualquier herramienta para evitar que se apague el dispositivo y quedar incomunicados.

Para entender qué tan optimo es cargar el celular desde este puerto, es necesario analizar que actualmente hay varios tipos de cargadores, y que las principales diferencias radican en su capacidad de carga.

Teniendo esto claro, muchos encuentran una alternativa de carga desde los vehículos, pero la mayoría de los puertos USB en los autos solo ofrecen 0,5 amperios, una fuerza de abastecimiento muy baja que puede empezar a afectar el rendimiento de los dispositivos. Esto se debe a que los celulares tienen una cantidad de electricidad mínima recomendada para cargarse sin dañar sus componentes.

Asimismo, a día de hoy, la mayoría de celulares que incluyen carga rápida pueden requerir, en promedio, unos valores de entre 2 y 3 amperios, por lo que cargarlos con el cable USB que brinda 0,5 amperios no es suficiente. Incluso, la batería se puede descargar más rápido de lo que se carga si realizamos llamadas o utilizamos aplicaciones como Facebook o WhatsApp.

A pesar de que algunas compañías se están interesando en este punto incluyendo versiones actualizadas del puerto USB (2.0 o 3.0), no es común que los autos tengan un puerto con potencia óptima para cargar los dispositivos.

Pero, ¿por qué ocurre esto? Debido a que los puertos USB de los automóviles no están pensados para cargar celulares, sino que están destinados para equipos de menor consumo como puede ser una memoria USB. Justamente, para este dispositivo basta y sobra una potencia de 0,5 amperios.

Por otro lado, esto también afecta el nivel de consumo de batería, teniendo en cuenta que el vehículo demandará más combustible, ya que deberá inyectarle de su batería al celular en el momento que el usuario lo conecte, aunque esto solo se vuelve significativo cuando el carro está apagado.

Se debe tener en cuenta que dejar el cargador conectado sin el teléfono también producirá la descarga de la batería del vehículo, aunque a un ritmo mucho más lento que si el celular estuviera conectado.

A su vez, si no queda otra opción más que utilizar el puerto USB del carro para cargar el celular, no te preocupes, ya que una vez o dos no dañará el equipo. Sin embargo, es importante que esta práctica no se vuelva una rutina.

La mejor opción para recargar el celular en el carro es utilizando el cargador de mechero, el cual se conecta al tomacorriente del encendedor de cigarrillos (o enchufe del encendedor de cigarrillos).

elsiglo, con información de El Nacional