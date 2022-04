Vecinos de la calle Cajigal de La Democracia llevan más de 72 horas sin luz

Habitantes de la calle Cajigal del sector La Democracia, municipio Girardot, denunciaron que llevan más de 72 horas sin electricidad debido a la explosión de un transformador que genera graves fallas en el servicio, causando malestar entre los vecinos, que aseguran que la situación ya es insostenible.

La explosión de un transformador dejó a los habitantes sin electricidad

Al respecto, Paula Sánchez, afectada, expresó que dicha situación ya fue reportada ante los organismos correspondientes, pero hasta el cierre de esta edición no habían obtenido respuesta alguna, “la gente del consejo comunal dijeron que ya habían reportado la avería, según y que ya vienen, tenemos cuatro días en esto, la gente de Corpoelec vino el sábado, recogió una guaya que se había caído, pero no vinieron más”.

Señaló que toda la calle Cajigal se encuentra sin el servicio eléctrico, haciendo un llamado a los entes gubernamentales para que se aboquen a la situación ya que el sector hacen vida un significativo número de niños, adultos mayores y personas con discapacidad que ameritan de cuidados especiales.

Paula Sánchez

“Se nos está echando a perder la poca comida que tenemos, no podemos dormir, el calor no nos deja, en la calle viven muchos niños y abuelitos, queremos que nos pongan la luz, no pueden caer tres gotitas porque se nos va la luz por tiempo indeterminado”, sentenció.

Por su parte, Jasmile Bolívar, vecina de la zona, relató que “el sábado en la tarde se fue una fase, ahí se vieron afectadas las calles Cajigal y Libertad, se llamó a Corpoelec, vinieron en la noche y nos dijeron que había sido una guaya, pero no hicieron nada, el día martes me dirigí hasta sus oficinas y pregunté y me dijeron que no sabían cuando lo iban a solventar”.

Por último, Bolívar hizo un llamado a las autoridades para que acudan a la zona y solventen la problemática, pues afirmó que ya está cansada de la “vaciladera” que tiene Corpoelec quien no da una pronta solución al restablecimiento del servicio eléctrico en la calle Cajigal del concurrido barrio maracayero.

Jasmile Bolívar

COMERCIANTES TAMBIÉN SE VEN AFECTADOS

Las fallas en el servicio eléctrico que dejaron sin luz a los habitantes de la calle Cajigal del barrio La Democracia también afectaron a los comerciantes de la zona, pues algunos declararon que han tenido que bajar sus santamarías ya que sin electricidad en sus locales no pueden laborar.

René Marelis, comerciante del sector, manifestó que la falla se produjo el pasado sábado a eso de las 4:30 de la tarde cuando se cayó una fase, desde ese entonces algunas viviendas y locales comerciales se quedaron sin el servicio a la buena de Dios.

René Marelis

“Muchos negocios no han podido abrir, como es mi caso, hoy fue que pude subir mi santamaría porque tuve que pagar a un electricista, me tocó pagarle de mi bolsillo para que me hiciera un trabajo interno y así poder trabajar con una sola fase, otros locales no cuentan con la misma suerte, algunos tienen maquinaria que necesitan mayor electricidad, es imposible me imagino que han generado pérdidas”, lamentó.

Finalmente, Marelis subrayó que la avería ya ha sido reportada infinidades de veces a la Corporación Eléctrica Nacional, pero han hecho caso omiso, pidiendo a los entes correspondientes que acudan al llamado y restablezcan el servicio eléctrico en la zona el cual lleva más de 72 horas de ausencia.

Vecinos de la zona piden el restablecimiento del servicio

HERNÁN GONZÁLEZ | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA